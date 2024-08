Governo do Estado inaugura espaço para acolher e atender pessoas vítimas de violência

Foto: Ana Melhado / SES

O Governo do Estado segue atuando no enfrentamento à violência em Santa Catarina. Nesta quinta-feira, 29, foi inaugurado o Espaço Acolher Floripa. De forma inédita no país, o local prestará atendimento a pessoas em situação de violência da Grande Florianópolis, integrando serviços de saúde e de segurança pública. Funcionará 24 horas, sete dias por semana, com atendimento de porta aberta, no Multihospital de Florianópolis, localizado no antigo aeroporto.

O Espaço Acolher Floripa é uma parceria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), com a Polícia Civil e Científica, e a Prefeitura de Florianópolis. Com as entidades localizadas na mesma estrutura, a abordagem será mais eficiente, o ambiente acolhedor e seguro, além de evitar o deslocamento e a revitimização dessas pessoas.

“Esse serviço para acolher vítimas de violência de todas as formas, seja sexual, física e psicológica, é um espaço único porque consegue agregar atendimento de saúde com a parte da polícia civil e da científica. O fato de ter uma UPA, um CAPS e toda essa estrutura vai permitir que a paciente vítima de violência consiga num só local realizar todos os procedimentos para darmos o encaminhamento adequado. A mulher não vai ser revitimizada várias vezes e a criança não vai ter que passar pelo estresse psicológico de reviver toda a agressão. Também teremos como contabilizar o número de casos de agressão e assim conseguir avançar e melhorar os índices de violência contra pessoas”, destaca o secretário adjunto de Estado da Saúde, Roberto Benedetti.

Crianças e adolescentes até 14 anos, mulheres e população trans em situações de violência, podem buscar o serviço. O acesso é por demanda espontânea ou encaminhamento da rede de atenção à saúde, segurança pública ou hospitais de referências, ou seja, as pessoas em situação de violência podem buscar atendimento a qualquer momento, sem a necessidade de agendamentos prévios.

A abordagem inicial realizada no Espaço Acolher, feita por profissionais de saúde, permitirá uma avaliação rápida e eficiente das condições físicas e emocionais das pessoas e situações de violências, proporcionando um cuidado mais qualificado e humanizado.

A SES apoia, dentro da Política Estadual de Saúde, o custeio do Espaço Acolher Floripa, além dos serviços no Hospital Dia, no Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) 24 horas e na Unidade de Pronto Atendimento.

Foto: Reprodução/Secom SC

Serviços disponíveis

Atendimento integral em saúde (escuta qualificada, testagens, profilaxias, atendimentos clínicos gerais necessários) e intersetorial para situações de violência sexual, física, psicológica, patrimonial, dentre outras.

Consultas de enfermagem

Acolhimento psicossocial

Procedimentos de enfermagem e profilaxia para ISTs

Coleta e realização de exames laboratoriais

Serviços de Segurança Pública (Polícia Científica e Polícia Civil)