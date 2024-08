Parceria com eventos movimenta redes hoteleiras em Brasília

Brasília sempre foi uma cidade movimentada por ser o centro de decisões políticas. Antes da pandemia, sua ocupação estava relacionada principalmente ao Congresso e a negócios corporativos realizados entre terça e sexta-feira. Aos fins de semana, o número de visitantes era bastante reduzido, mas nos últimos anos, grandes festivais vêm mudando este cenário. Capital Moto Week, Na Praia, CoMa e Funn Festival são alguns dos eventos que incentivam a vinda de visitantes para o planalto central.

Para aproveitar a oportunidade, os hotéis em Brasília estão criando campanhas específicas para atrair participantes destas celebrações. É o caso da Hplus Hotelaria, que através de uma parceria, se tornou a hospedagem oficial do Capital Moto Week, encontro considerado o maior festival de moto e rock da América Latina. “Entendemos que a hotelaria e o lazer possuem uma estreita relação e que estar presente nestes momentos demonstra nossa preocupação com a cultura. Grandes eventos trazem uma grande demanda para cidade e alta ocupação de apartamentos.”, explica o diretor de marketing e vendas da Hplus, Fernando Bellini.

Brasília assumiu um novo papel cultural devido a sua infraestrutura e a um aeroporto considerado como HUB para vários destinos do país, facilitando o acesso de turistas e a logística para as grandes produções. Diversos outros fatores também contribuem para a popularização da cidade: ela é considerada um dos principais polos gastronômicos do país e possui mais de 400 estabelecimentos de hospedagem, de acordo com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília (Sindhobar). O clima seco também favorece eventos ao ar livre. A estiagem dura em torno de 4 meses, entre junho e setembro.

O retorno financeiro vindo dos grandes eventos não é positivo apenas para a hotelaria, mas para restaurantes, bares, transportes, comércio e outros serviços. Segundo dados da SPTuris, São Paulo recebeu mais de R$ 7 bilhões de reais com shows internacionais e eventos de grande porte no ano passado. Já o Governo do Rio de Janeiro estima que o show realizado pela popstar Madonna na praia de Copacabana injetou R$ 300 milhões para a economia local. A expectativa é que a experiência exitosa nos outros estados também se repita no DF. Segundo estudos do SERASA, os dois shows do cantor Bruno Mars que acontecerão em Brasília em outubro devem gerar uma arrecadação estimada de R$ 4 milhões de reais somente de ISS com a venda de ingressos. Além disso, a economia local deve receber quase R$ 70 milhões de reais.

A operação dentro dos hotéis precisa estar preparada para receber este público. “Buscamos dimensionar a equipe para que possam realizar as atividades sem intercorrências e, se necessário, realizamos contratações temporárias”, explica a Diretora de Operações da rede Hplus, Elisângela Lima. Para que a operação funcione da melhor forma durante dias em que o hotel está com um maior número de hóspedes, o ideal é realizar algumas ações preventivas e preparar os quartos com tudo o que for necessário. Outra dica da diretora é que todos os setores estejam alinhados. “Garantir a segurança de modo geral e agilidade no atendimento é primordial. As equipes são constantemente treinadas para que possam garantir uma hospedagem tranquila e confortável”, completa.