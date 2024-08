AgTech Day 2024 abre inscrições para soluções inovadoras no agro

O AgTech Day está com as inscrições abertas para a submissão de pitches de soluções inovadoras para o setor agro. Tido como um espaço aberto para que startups e pesquisadores compartilhem suas inovações a produtores, profissionais do agro, investidores e público interessado nas tecnologias, o evento é uma vitrine das melhores soluções que buscam digitalizar o campo. Com inscrições abertas até dia 12 de setembro, pesquisadores vinculados a Institutos de Ciência e Tecnologia e empreendedores poderão apresentar suas soluções nas categorias: ICTs (Instituto de Ciência e Tecnologia) e startups dentro e fora da porteira.

Os pitches selecionados serão apresentados na final, que vai ocorrer em Florianópolis, no dia 7 de novembro, no AgTech Day, de forma presencial, com custos de viagem totalmente cobertos pela Vertical de Negócio Agtech. O evento também será transmitido no canal oficial do YouTube da Acate.

Os pitches vencedores do AgTech Day ganharão a chance de se apresentar no AgTech Summit, em janeiro de 2025, um dos principais eventos de inovação do setor agro, onde os vencedores vão receber troféu, certificado de participação e prêmio de R$ 2.000,00.

:: Inscreva-se aqui no Agtech Day 2024

É uma realização da Vertical AgTech Acate em parceria com Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina (SAR), e patrocínio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado Santa Catarina (Fapesc), Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina LTDA (Fecoagro) e organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina (Ocesc).