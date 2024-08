Concurso de Queijos Artesanais de Santa Catarina está com inscrições abertas

Evento será no dia 6 de novembro em Rio do Sul; inscrições encerram em 11 de outubro

Produtores de queijos artesanais de todas as regiões de Santa Catarina já podem se inscrever no concurso que vai destacar os melhores do estado. O 2º Concurso Estadual de Queijos Artesanais, organizado pela Epagri, está marcado para o dia 6 de novembro em Rio do Sul. A programação deste ano traz duas novidades: o I Simpósio Catarinense de Queijos Artesanais e a I Feira Catarinense de Queijos Artesanais. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 11 de outubro no site do evento .

Os eventos fazem parte da estratégia da Epagri de qualificar e valorizar os queijos artesanais catarinenses , além de divulgar toda diversidade, tradição e inovação desse setor. “O objetivo do concurso é destacar para o mercado os laticínios que produzem queijo com alta qualidade, estimulando os produtores a realizar o melhoramento contínuo no processo de produção”, resume Telma Tatiana Köene, Coordenadora Estadual do Programa Gestão de Negócios e Mercados da Epagri.

Queijos artesanais

O concurso vai avaliar queijos produzidos com leite cru ou pasteurizado, queijos de leite de vaca, cabra, ovelha, búfala ou mistos. Os critérios serão os seguintes: aparência geral (casca, massa, textura, composição total), aroma (casca, massa, composição total, possíveis defeitos), textura (elasticidade, cremosidade, granulosidade, untuosidade), sabor (sensação, intensidade, possíveis defeitos) e adequação ao estilo. De acordo com a pontuação, os queijos vão receber Medalha Super Ouro, Medalha de Ouro, Medalha de Prata e Medalha de Bronze.

Quem pode participar

São considerados queijos artesanais, para o concurso, aqueles que são produzidos em pequena escala (até 100kg/dia). Além disso, eles precisam ser fabricados de forma artesanal, elaborados com predominância de leite de produção própria ou de origem determinada, resultantes de técnicas predominantemente manuais. Também estão enquadrados os queijos certificados em Santa Catarina, com Selo Arte ou Selo Queijo Artesanal.

Podem se inscrever as agroindústrias de laticínios e queijarias localizadas em Santa Catarina sob inspeção oficial do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou Serviço de Inspeção Federal (SIF/SISBI), válido no dia da realização do concurso. Também é preciso atender outras normas do regulamento, que está disponível neste link .

Simpósio

Para reforçar a programação, no dia 7 de novembro, o Simpósio Catarinense de Queijos Artesanais será realizado pela primeira vez no estado. O objetivo é dar visibilidade às pesquisas científicas na área, além de estimular a difusão de conhecimento para fortalecer essa cadeia produtiva. A programação tratará de temas relacionados à qualidade na produção, os avanços do queijo artesanal no estado e no Brasil, avaliação de queijos, além de mesas-redondas com apresentação dos trabalhos inscritos no simpósio.

“O evento marcará um momento de integração, sincronização de conhecimentos, fortalecimento de futuras parcerias e intercâmbios, com inclusão de produtores e profissionais que atuam na produção e comercialização, contribuindo para o desenvolvimento dos territórios”, diz Telma. Em breve, a organização vai divulgar as normas para submissão de trabalhos e a programação do simpósio.

Serviço