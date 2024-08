Campinas recebe neste sábado, 31, o Arena Freestyle

O final de semana será de manobras radicais na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Isso porque no sábado, 31 de agosto, a cidade recebe a terceira etapa do Arena Freestyle. O evento acontece em uma estrutura especialmente montada no Parque Ecológico local e os últimos ingressos ainda podem ser trocados por três litros de leite em uma grande ação social em parceria com o município.

Está será a terceira oportunidade do ano para os fãs da modalidade acompanharem de perto os alguns dos principais nomes do esporte no país e com destaque em todo o mundo. Fred Kyrillos, hexacampeão brasileiro de freestyle motocross; Jeff Campacci, campeão do Arena Freestyle Show em 2022; Marcelo Simões, campeão mundial de Best Whip (melhor entortada), entre outros pilotos são presenças confirmadas no evento.

A competição é composta por confrontos e todas as manobras são avaliadas por jurados especializados. A programação oficial inclui também uma sessão de autógrafos com as estrelas da disputa. Somente a segunda etapa do ano, que aconteceu em Itaquaquecetuba, contou pontos para a disputa que tem Fred Kyrillos como líder, seguido por Diego Dias e Pedro Nougalli nas três primeiras posições. “Mais uma prova em que colocaremos tudo o que sabemos em cada salto, respeitando os limites de segurança, mas garantindo um grande show para o público presente”, comentou o líder da competição.

Classificação do Arena Freestyle Show:

1º Fred Kyrillos – 20 pontos

2º Diego Dias – 17 pontos

3º Pedro Nougalli – 15 pontos

4º Marcelo Simões – 13 pontos

5º Kleber Mazoni – 11 pontos

6º Tatá Mello – 10 pontos

7º Gian Bergamini – 09 pontos

8º Jeff Campacci – 08 pontos

9º Paô Bergamini – 07 pontos

O Arena Freestyle Show tem patrocínio do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Esportes, da Prefeitura Municipal de Campinas, por meio através das Secretarias Municipais de Esportes e Lazer e de Cultura e Turismo; da Monster Energy, copatrocínio da Kawasaki. O apoio é da revista Dirt Action e Moto Channel Brasil. A realização é da Romagnolli Promoções e Eventos, com supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).



Programação etapa Campinas (SP):

Abertura dos portões – 19h

Sessão de autógrafos – 19h10

Início do evento – 19h40

Término – 22h