Brasileiro Feminino: São Paulo e Grêmio disputam vaga na semifinal

São Paulo e Grêmio se enfrentam, a partir das 14h45 (horário de Brasília) desta quinta-feira (29) no estádio do Canindé, em São Paulo, pelo segundo jogo das quartas de final da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil . O time paulista tem vantagem, após a vitória de virada por 2 a 1 na primeira partida.

Jogando em casa, o São Paulo tenta manter o bom retrospecto na competição. Como mandantes, as Soberanas têm apenas uma derrota: para o Palmeiras, na antepenúltima rodada da primeira fase. Nos outros sete jogos, foram seis vitórias e um empate. O técnico Thiago Viana deve repetir a escalação do primeiro confronto com o Grêmio, já que não tem nenhum desfalque para a partida desta quinta.

Já o time gaúcho tenta reverter o resultado do confronto de ida para chegar pela primeira vez na história a uma semifinal do Brasileiro Feminino. Para isso, as Gurias Gremistas precisam vencer por dois gols de diferença para avançarem direto, já que um triunfo por diferença de um gol leva a decisão para as penalidades máximas.

A técnica Thaísa Passos não poderá contar com a atacante Raquel Fernandes, que está suspensa. Além dela, a volante Jessica Penã é dúvida após sentir um desconforto muscular na posterior da coxa esquerda na partida de ida.

Quem avançar entre São Paulo e Grêmio enfrenta na semifinal a Ferroviária, que deixou o Internacional pelo caminho.

Veja aqui a tabela atualizada do Brasileirão Feminino

* Colaboração de Pedro Amorim (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.