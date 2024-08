Secretaria da Saúde abre inscrições para processo seletivo para residência multiprofissional

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) anunciou a abertura de inscrições para o Processo Seletivo para Residência em Área Profissional da Saúde – modalidades multiprofissional e uniprofissional, com ingresso para o primeiro semestre de 2025, observadas as disposições estabelecidas nos diplomas legais vigentes, bem como nas regras e condições contidas no edital.

Os Programas de Residência em Área Profissional da Saúde – modalidades uniprofissional e multiprofissional (PRAPS) são cursos de pós-graduação lato sensus. Estruturados em regime de dedicação exclusiva, com carga horária de 60 horas semanais, com uma folga semanal, totalizando 5.760 horas para os programas com duração de dois anos e 8.640 horas para os programas com duração de três anos, sob a orientação de profissionais qualificados.

:: Confira edital aqui