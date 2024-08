Trabalho voluntário promove solidariedade e humanização aos pacientes e acompanhantes do CEPON

O voluntário é aquele que doa seu tempo ao próximo sem exigir benefícios próprios, demonstrando a capacidade do ser humano de fazer a diferença. O Dia Nacional do Voluntário, 28 de agosto, destaca o poder transformador do trabalho voluntário na sociedade. No Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON), unidade da Secretaria de Saúde do Estado (SES) sob gestão da FAHECE, a data reforça a importância da solidariedade e do acolhimento em benefício dos pacientes e seus acompanhantes.

Para o diretor-geral do CEPON, Dr. Marcelo Zanchet, o voluntariado faz parte da humanização do tratamento. “Eles oferecem apoio emocional, companhia e cuidados que complementam o tratamento médico, ajudando a criar um ambiente acolhedor e solidário. Os voluntários atuam com uma ponte entre os pacientes e profissionais da abordagem mais personalizada e sensível. Eles contribuem para o bem-estar e dignidade dos pacientes, fortalecendo a rede de suporte dentro do CEPON”, reforça.

A Associação de Voluntários do CEPON (AVOC) completou dez anos de fundação, realizando trabalhos voltados à humanização do atendimento hospitalar, durante este mês. O presidente da AVOC, Mário Honorato, ressalta que a missão da Associação é promover o bem-estar dos pacientes e colaboradores do CEPON por meio de ações assistenciais e de humanização do ambiente hospitalar.

“Durante os últimos anos, participamos de vários projetos bem-sucedidos, como o ‘bônus de eficiência energética’ da CELESC, que nos rendeu um cheque de R$ 455 mil, aplicados em equipamentos para o centro cirúrgico do CEPON; o projeto ‘televisões digitais’, que permitiu equipar todos os quartos dos pacientes com 41 televisões novas; e a completa reforma da recepção do Ambulatório e seus banheiros, humanizando o espaço”, destaca Mário.

Atualmente, a AVOC conta com 85 voluntários, treinados para atuar em três ambientes: a Sala de Atendimento, o Hospital e o Espaço Multiuso. Na Sala de atendimento, os voluntários se revezam para receber doações diversas, destinadas aos pacientes, como lenços, toucas, cachecóis, chapéus, turbantes, mantas, cestas básicas e material de higiene pessoal, além de cabelo para a confecção de perucas.

Dentro do hospital, os voluntários oferecem conforto espiritual, lanches e suprimentos para necessidades de higiene pessoal e adornos doados, além de realizarem atividades de reiki com pacientes internados e bingo recreativo. No Espaço Multiuso, realiza-se o bazar de itens apreendidos pela Receita Federal, doados para a AVOC, além de doações de terceiros. A renda é totalmente revertida para os projetos no CEPON, como equipamentos médicos, colchões, poltronas de acompanhantes, cadeiras especiais, computadores e outros itens necessários no dia a dia dos pacientes.

Para a voluntária Márcia Mattos, a solidariedade é o que a motiva a doar seu tempo e trabalho pelo bem-estar do próximo. “A gente vê as pessoas aqui sofrendo muito, com fome, frio, desalentadas. Todas nós da AVOC somos movidas por esse sentimento de solidariedade. Poder vir aqui para fazer o bem ao próximo, conversar com a pessoa, ver um sorriso ao entregar uma pipoca, uma frutinha, preparar um cafezinho para melhorar o dia da paciente. E às vezes encontro com os pacientes fora daqui e eles me abraçam, beijam. Isso é muito bom”.

Foto: Reprodução/Secom SC

Mais solidariedade

A ONG Patas do Bem é uma das entidades que promove o voluntariado no CEPON. A organização realiza o serviço assistido por animais, melhorando aspectos biopsicossociais e otimizando o atendimento aos pacientes. “A missão do Patas do Bem é levar conforto, melhorar a qualidade de vida e proporcionar uma sensação de bem-estar aos pacientes, familiares e funcionários do CEPON tendo como instrumento a sensibilidade e amor incondicional dos animais. Indiretamente é uma forma de incentivar o altruísmo, onde os voluntários dedicam um pouquinho do seu tempo para o bem-estar do outro sem esperar nada em troca. O que se percebe nos nossos voluntários é que acabamos recebendo muito mais do que oferecemos”, detalham as voluntárias Cintya Mortari, Fabíola Provensi e Ana Jofre.

Ainda, atuam como voluntários, a Capelania Hospitalar do CEPON, formada por pessoas unidas pelo ideal de amar e servir ao próximo, oferecendo assistência espiritual, hospitalar, ambulatorial e domiciliar; o Instituto Gama, que possibilita a melhoria da qualidade de vida de pacientes com câncer, disponibilizando sutiãs próprios, micropigmentação de aréola e próteses. A Associação Amigos Cleia Beduschi também contribuiu significativamente para o bem-estar dos pacientes do CEPON, principalmente na Casa de Apoio do CEPON.