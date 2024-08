Sapucaia do Sul terá novo Centro de Atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), firmou contrato nesta terça-feira (27/8) com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Sapucaia do Sul, no valor total de R$ 960 mil anuais. O repasse será feito em parcelas mensais de R$ 80 mil para custeio do novo Centro de Atendimento de Saúde (CAS) do TEAcolhe. Este é o 26º CAS que entra em funcionamento por meio do programa, criado pelo governo do Estado para atendimento especializado, intersetorial e multidisciplinar às pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e suas famílias no Rio Grande do Sul. O local oferecerá ações integradas entre as áreas de saúde, educação e assistência social.

A cerimônia foi realizada no local onde já funciona um Centro Regional de Referência do TEAcolhe, desde 2022. O programa conta com Centros Macrorregionais (CMR), Centros Regionais de Referência (CRR) e Centros de Atendimento em Saúde (CAS).

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, enfatizou a importância da iniciativa. “Essa política pública foi criada pelo governo do Estado com a maior motivação, o maior empenho e o maior compromisso em valorizar as instituições e as ações, além de, principalmente, olhar com atenção e cuidado as pessoas e as famílias atípicas.”

O presidente da Apae de Sapucaia do Sul, José Jesus Kunh, afirmou que, com a contratualização com o Estado, a clínica aumentará de 1,4 mil para 2,6 mil o número de atendimentos por mês.

O CAS TEAcolhe de Sapucaia do Sul atenderá aos municípios pertencentes à 8ª Região de Saúde: Barão, Brochier, Canoas, Capela de Santana, Esteio, Harmonia, Maratá, Montenegro, Nova Santa Rita, Pareci Novo, Salvador do Sul, São José do Sul, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, Sapucaia do Sul, Tabaí, Triunfo e Tupandi.

O acesso será regulado via sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon) para o atendimento e a avaliação de casos de autismo, em todos os ciclos de vida. O espaço conta com equipe multidisciplinar, com formação em TEA, composta por seis profissionais e capacidade instalada para receber, no mínimo, 150 usuários por mês.

Também participaram da cerimônia a secretaria da Saúde de Sapucaia do Sul, Flávia Motta, e a diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde (DAPP), Marilise Fraga.