Vitamina C tem papel fundamental no desempenho esportivo

A prática regular de atividade física é recomendada pela medicina para atingir objetivos ligados à saúde, além de estar relacionada à capacidade de evitar e combater doenças. Neste contexto, a suplementação vitamínica, quando corretamente orientada por um especialista, exerce um papel importante na prática diária de exercícios físicos e daqueles que desejam iniciar nessa rotina.

De acordo com o Dr. Augusto Vieira, líder médico da divisão de Consumer Health da Bayer Brasil, atletas profissionais e praticantes amadores de atividades físicas devem se atentar à ingestão de vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico. “Em geral, é um composto essencial para o organismo que, por meio de dieta e suplementação em doses corretas, possibilita uma melhora da performance e desempenho nos treinos, além de proporcionar alta imunidade impedindo doenças e infecções”, explica o especialista.

Durante a prática da atividade física, acontece um dano muscular onde radicais livres são liberados. A vitamina C contém ação antioxidante, que diminui possíveis efeitos negativos do exercício, protege a musculatura e ajuda na sua recuperação. Manter a ingestão correta de vitamina C também pode auxiliar no funcionamento das articulações, conforme estudo publicado na National Library of Medicine, uma vez que contribui na formação de colágeno e, consequentemente, das cartilagens. “A ação antioxidante neutraliza os agentes e diminui os efeitos do estresse oxidativo sobre as articulações que acontece naturalmente com o envelhecimento do indivíduo”, comenta.

Segundo o médico, tanto a saúde física quanto a cerebral do praticante esportivo são beneficiadas com o uso correto da vitamina C, que auxilia na melhora da vitalidade mental e da função cognitiva. Sua suplementação auxilia no metabolismo energético e age indiretamente na mitocôndria, atuando no fluxo cerebral. Essa vitamina também causa efeito antioxidante no cérebro, um dos órgãos que mais produz oxidantes, e lhe proporciona um excelente efeito na síntese de colágeno, auxiliando na formação das bainhas de mielina, envolvida na transmissão do impulso nervoso.

E, por último, a suplementação correta da vitamina C auxilia a absorção de nutrientes como o ferro – presente nos vegetais –, um mineral essencial para o bom funcionamento das células, para a síntese de DNA e para o metabolismo energético. O especialista explica que o ferro é um dos principais componentes da hemoglobina, pigmento das células vermelhas do sangue. “A falta dele faz com que o organismo produza menos células vermelhas, o que caracteriza o quadro de anemia, condição que pode desencadear em uma série de sintomas, como fadiga, palidez, falta de ar, vertigem, tonturas ou batimento cardíaco acelerado”, complementa o Dr. Vieira.

O líder médico da divisão de Consumer Health da Bayer Brasil reconhece que a suplementação começa no prato e que a vitamina C pode ser encontrada, principalmente, em frutas cítricas, como abacaxi, acerola, goiaba, laranja, limão, tangerina, kiwi, caju e morangos. “No entanto, por inúmeros fatores, nem todo indivíduo consegue manter uma dieta equilibrada, seja por falta de tempo ou, simplesmente, por não gostar de determinado grupo de alimento. Nesses casos, os suplementos alimentares são aliados para a saúde do organismo”, finaliza.