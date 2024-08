Após contrato com a Secretaria da Saúde, Hospital CasaVitta realiza primeiro procedimento pelo SUS

Foto: Divulgação / SES

O Hospital CasaVitta Santé, em São Miguel do Oeste, realizou o primeiro procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), após a contratualização com Secretaria de Estado da Saúde (SES) neste mês. A intervenção ocorreu no dia 19, em uma paciente de 80 anos residente no município de Modelo. O contrato firmado entre o hospital e a SES prevê a realização de 75 cirurgias por mês.



Em julho deste ano, o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, visitou a unidade com o objetivo de conhecer a infraestrutura e discutir ações para aumentar a oferta de cirurgias eletivas e a abertura de novos leitos na região. “A realização de cirurgias eletivas é um passo fundamental para atendermos às demandas da nossa população, principalmente no Grande Oeste que temos um vazio assistencial histórico. Estamos cumprindo a determinação do governador Jorginho Mello de reduzir o sofrimento das pessoas”, afirma o secretário.

O contrato entre o Hospital e a SES prevê a realização de 75 cirurgias por mês, incluindo 40 urológicas, 20 nas vias aéreas superiores (face, cabeça e pescoço) e 15 no aparelho digestivo. O valor mensal repassado pela SES será de R$ 152,6 mil, sendo R$ 25 mil como incentivo do Programa de Valorização dos Hospitais.

“A realização do nosso primeiro procedimento pelo SUS é um marco para o Hospital CasaVitta Santé e para toda a comunidade. Isso reflete nosso compromisso em oferecer cuidados de saúde acessíveis e de qualidade. Estamos preparados e motivados para continuar ampliando nossos serviços, sempre colocando o bem-estar dos nossos pacientes em primeiro lugar”, destaca Paula Corrêa, Diretora do Hospital CasaVitta Santé.



