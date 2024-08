Oficina regional da Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública traz experiências de sucesso no fortalecimento da formação em saúde

Foto: Josiane Ribeiro / SES

Nesta terça e quarta-feira, 27 e 28, está ocorrendo a Oficina Regional Sul – RedEscola, com experiências exitosas em formação em saúde de Santa Catarina e de outros estados do sul do país. O evento é promovido pela Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública (RedEscola), com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina (ESP/SC), e está ocorrendo no Auditório do Laboratório Central (Lacen), em Florianópolis.

O secretário adjunto de Estado da Saúde, Roberto Henrique Benedetti, destaca a importância da Escola de Saúde Pública na disseminação do conhecimento e na formação profissional, especialmente nas residências multiprofissionais e nos estágios realizados em hospitais da rede pública. “Esse evento é essencial para a troca de experiências e para o desenvolvimento profissional dos trabalhadores da saúde”, afirma.

Aline Daiane Schlindwein, diretora da ESP/SC, falou sobre a importância desses encontros. “Este evento é um momento de construção e inspiração para a tomada de decisões e o compartilhamento de conhecimento. Iremos abordar diversos temas relacionados à saúde pública e promover o diálogo entre profissionais de diferentes estados”, complementa.

A Oficina faz parte das atividades do Projeto Fortalecimento da Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública, que visa à formação e à qualificação dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS). A ação é coordenada pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Departamento de Gestão da Educação na Saúde do Ministério da Saúde (SGTES/DEGES/MS).