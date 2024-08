Avicultura de Santa Catarina é referência na exportação e produção de frangos, patos, marrecos e perus

Foto: Arquivo/SAR

O estado catarinense é o maior exportador de carnes de patos, marrecos e perus e o segundo maior em produção e exportação de frangos do Brasil. No Dia da Avicultura, celebrado em 28 de agosto, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) destaca a importância de quem produz e do trabalho integrado de toda cadeia produtiva com as políticas públicas do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) e empresas vinculadas nos programas de fomento à produção e sanidade avícola.

Conforme dados do Observatório do Agro/2023, em Santa Catarina predomina o sistema de integração na cultura avícola. O setor é uma força produtiva com abate de 883,3 milhões de aves ao ano, sendo 870,9 milhões de frangos, 9,9 milhões de perus e 2,5 milhões de patos e marrecos. O Valor de Produção Agropecuária (VPA) da avicultura catarinense (frangos, perus, patos e marrecos), gerou, em 2023, cerca de R$ 12,6 bilhões.

Nas exportações, o estado catarinense é campeão nacional de carnes de patos e marrecos, com 3,5 mil toneladas (99,8% das exportações nacionais), é o maior exportador de carne de perus e derivados, com 27,6 mil toneladas (39,7% das exportações nacionais), e vice-campeão nacional em carne de frango e derivados, com 1,1 milhão de toneladas (22,8% das exportações nacionais). Considerando a exportação de todos os tipos de carne, o estado alcança 137 destinos. Destes, 122 países, entre eles o Japão, Países Baixos, Emirados Árabes Unidos e China recebem carne de frango catarinense. (Dados MDIC e Epagri/Cepa 2023).

A avicultura catarinense conta com mais de cinco mil produtores de carne de frango, 349 de perus e 50 de patos e marrecos (Epagri/Cepa 2023). Conforme avalia o secretário de estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, o setor da avicultura é um motor para a economia de Santa Catarina, de acordo com o Observatório Agro 2023, responde por 64% das exportações do Estado. “A avicultura é muito importante para a economia de Santa Catarina e do Brasil, somos reconhecidos pelo trabalho sério e comprometido do Governo do Estado e de toda cadeia produtiva, que se dedica e impulsiona o setor, fazendo da produção e exportação de carnes uma referência para o país e exterior”, destaca o secretário.

Programas

A SAR investe em programas, operacionalizados pela Epagri, que ampliam e geram valor ao sistema avícola do estado, com subvenção de juros para investimento em infraestrutura nas propriedades, melhoramento do solo e da água, preservação ambiental, alimentação e saúde das aves. O Programa Financia Agro SC visa a melhoria de sistemas produtivos, no acesso à energia elétrica, na inovação, na agregação de valor e no apoio à legalidade produtiva.

O Programa Terra Boa foca na correção do solo, uso de sementes de milho de alto potencial, cobertura do solo, produção de grãos para a fabricação de ração para alimentação animal. Já o Programa Pronampe Agro SC visa alavancar a competitividade dos sistemas produtivos das propriedades rurais pelasubvenção de juros para projetos de investimentos. O Programa Água no Campo trabalha na captação, armazenamento, tratamento e distribuição de água, proteção de nascentes, e práticas de recuperação, conservação e manejo do solo e da água nas propriedades rurais, sistemas que auxiliam nos cuidados com a saúde animal e preservação do meio ambiente.

Os produtores contam também com o Programa de Sanidade Avícola, coordenado pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), que trabalha na prevenção, monitoramento, certificação, vigilância, educação sanitária, detecção precoce e controle de enfermidades em avicultura. Dessa forma, os programas da SAR/Cidasc auxiliam e atuam como um propulsor na qualidade, sanidade e produção de aves no estado.

