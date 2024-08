CAE autoriza empréstimo de US$ 80 milhões para Mato Grosso

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (27) proposta do Executivo que autoriza o estado de Mato Grosso a tomar US$ 80 milhões emprestados do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) com garantia da União. A proposta recebeu relatório favorável da senadora Margareth Buzetti (PSD-MT) e segue agora para o Plenário com pedido de urgência.

De acordo com a MSF 39/2024 , o dinheiro será aplicado no Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar de Mato Grosso. O estado, concordou a relatora, cumpre os requisitos legais para a tomada do financiamento, inclusive quanto à capacidade de pagamento e os limites de endividamento.

— Trata-se de iniciativa que, com certeza, trará enormes ganhos ao estado de Mato Grosso. A agricultura familiar é um pilar fundamental para a segurança alimentar da nossa população, sendo responsável por aproximadamente 70% dos alimentos consumidos no país. Normalmente, quando falamos em produção de alimentos, vem em nossa mente grandes produtores. A atual gestão do governo mato-grossense fez o maior investimento da história na agricultura familiar, foram R$ 582 milhões em cinco anos — disse Buzetti.

O objetivo do projeto é “promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, com vistas a qualificar a produção, incrementar a renda das famílias e conectar aos mercados as associações e cooperativas de agricultores, povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais”, afirma o governo de Mato Grosso.