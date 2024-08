Mater Dei Premium Goiânia promove Caminhada dos Avós no Parque Vaca Brava

O Hospital Mater Dei Premium Goiânia convida toda a comunidade para participar da Caminhada dos Avós, um evento aberto para todas as gerações. A caminhada acontecerá no dia 31 de agosto, sábado, das 8h ao meio-dia, no Parque Vaca Brava, em Goiânia.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do link do formulário. Esse evento, além de promover a saúde e o bem-estar, visa fortalecer os laços familiares e proporcionar momentos de alegria e descontração.

Atividades e benefícios para todos os participantes:

- Distribuição de picolés (enquanto durar o estoque);

- Bexigas para as crianças;

- Brinquedos infláveis para a diversão dos pequenos;

- Uma aula especial de alongamento antes da caminhada;

- Caminhada de 3km pelo parque;

- Medalha de participação para todos que concluírem a prova.

Mariane Tarabal, diretora médica do Mater Dei Premium Goiânia, destaca a importância do evento: “a Caminhada dos Avós é uma excelente oportunidade para promovermos a saúde e o bem-estar de nossos idosos, ao mesmo tempo em que fortalecemos os laços familiares. É um momento de celebração e união, no qual todos, independentemente da idade, podem se divertir e cuidar da saúde juntos”.

Na ocasião, haverá a divulgação do resultado da Ação Dia dos Avós Mater Dei Premium Goiânia, que premiará a foto mais curtida postada no Instagram com a hashtag #diadosavosmaterdeipremiumgoiania com uma refeição no restaurante Casa Cortela.

Serviço:

Evento: Caminhada dos Avós Mater Dei Premium Goiânia

Data: 31 de agosto (sábado)

Horário: Das 8h ao meio-dia

Local: Parque Vaca Brava

Inscrições: Gratuitas, basta clicar neste link e preencher o formulário.