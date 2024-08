Estudo da Udesc Cefid recruta mulheres na menopausa para fazer atividades físicas em Florianópolis e São José

O Centro de Ciências de Saúde e do Esporte (Cefid) , da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), abriu recrutamento de mulheres na menopausa que tenham de 40 a 59 anos e interesse em participar de exercícios físicos gratuitos em estudo do Laboratório de Pesquisa em Lazer e Atividade Física (Laplaf) . As participantes também terão avaliações físicas e psicológicas.

Além da faixa etária, as candidatas ao recrutamento precisam estar entre um e seis anos sem menstruar, assim como não fazer o uso de qualquer tipo de terapia de reposição hormonal.

O estudo faz parte da tese de doutorado da pesquisadora Julia Beatriz Bocchi Martins, aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da Udesc Cefid (PPGCMH) , sob orientação da professora Adriana Coutinho de Azevedo Guimarães .

“Convido as mulheres que residem na Grande Florianópolis e região para participarem do projeto MenosPausa Mais Movimento, por uma vida ativa, com saúde e mais movimento. Durante o estudo, serão realizadas avaliações com objetivo de analisar os efeitos da prática de exercícios físicos nos aspectos físicos e psicológicos de mulheres na pós-menopausa”, ressalta Julia.

Inscrições e início das atividades

Abertas até 30 de novembro, as inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected] e pelo WhatsApp da pesquisadora Julia Martins, no número (48) 99817-2748. Também é preciso preencher um questionário online .

Já as atividades começarão em 20 de janeiro e serão realizadas na Udesc Cefid, no Bairro Coqueiros, em Florianópolis, e em duas instituições parceiras, nos bairros Estreito (Florianópolis) e Kobrasol (São José).

As atividades terão duração de 12 semanas e, após o término delas, todas as participantes do estudo poderão integrar o programa de extensão Ritmo e Movimento , que é conduzido pelo Laplaf, para continuar fazendo as atividades oferecidas pela Udesc Cefid.

Mais informações podem ser obtidas nos contatos da pesquisadora Julia e nos perfis do Laplaf e do MenosPausa Mais Movimento .

Assessoria de Comunicação da Udesc Cefid

Jornalista Rodrigo Brüning Schmitt

E-mail: [email protected]

WhatsApp: (48) 98801-7729

Telefone: (48) 3664-8637