Centro de Referência de Saúde do Trabalhador será inaugurado na terça (28), em Esteio

O Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (Cerest) de Esteio/Vale do Caí e Região Metropolitana será oficialmente inaugurado na terça-feira (27/8). A cerimônia será às 9h30 e contará com a presença da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann.

O Cerest foi habilitado pela SES em abril deste ano e começou a funcionar neste mês, disponibilizando uma equipe multiprofissional para atendimento especializado de saúde a trabalhadores.

Aviso de pauta

O quê: inauguração do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (Cerest) de Esteio/Vale do Caí e Região Metropolitana

Quando: Terça-feira (27/8), às 9h30

Onde: Travessa Mario Cutruneo, 48, bairro Olímpica, Esteio