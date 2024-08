Gurias do Yucumã Flamengo Perdem por 3 a 2 para o Juventude de Caxias do Sul

Na tarde deste domingo, 25 de agosto, as Gurias do Yucumã Flamengo receberam o Juventude de Caxias do Sul no Estádio do Miraguai. Em um jogo truncado e pegado, típico de Gauchão, a equipe da casa acabou sendo derrotada por 3 a 2.

Emmily Karla abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo para o Juventude. No entanto, apenas um minuto depois, em uma bela jogada pela direita, Thawanne driblou a goleira adversária e, quase sem ângulo, empatou a partida. O empate animou a torcida, que incentivava o time da casa. Porém, aos 41 minutos da primeira etapa, após uma falha defensiva das Gurias do Yucumã Flamengo, Ana fez o segundo gol para o Juventude.

No segundo tempo, com algumas alterações nas duas equipes, o jogo continuou forte e disputado. Aos 42 minutos, Carol empatou novamente para as Gurias do Yucumã Flamengo.

Enquanto a torcida ainda comemorava o gol de empate, que já seria um bom resultado para a equipe da casa, considerando que a equipe do Juventude é uma das favoritas da competição, veio o banho de água fria: em mais uma desatenção defensiva, um minuto após o empate, o Juventude marcou o terceiro gol com Lari, decretando a vitória fora de casa.

Com o resultado, as Gurias do Yucumã Flamengo ocupam a quinta colocação, enquanto o Juventude está em quarto lugar.

Demais resultados da rodada:

Na próxima rodada as Gurias do Yucumã Flamengo Folgam.