Academia de Beisebol da Yakult comemora 25 anos

O Centro de Treinamento/Academia de Beisebol da Yakult, instalado na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo, comemora 25 anos. Desde que firmou parceria com a Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS), que passou a ser responsável pela coordenação esportiva do local no ano 2000, cerca de 800 atletas já passaram pela academia e aproximadamente 150 foram contratados para atuar fora do Brasil. Destes, aproximadamente 80 atletas do beisebol saíram para atuar na Liga Independente no México, na Venezuela, República Dominicana e nos Estados Unidos, países onde o beisebol é um esporte altamente competitivo.

Além disso, 60 atletas de softbol foram jogar no Japão, na Alemanha, Itália e França em colégios, universidades, liga profissional, liga semiprofissional e liga industrial/independente. A Academia iniciou 2024 com 50 atletas (Acadêmicos), incluindo 18 novatos, representando os estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os jogadores passam por seletiva a cada início do ano para serem aceitos, pois o objetivo é o alto rendimento. O CT/Academia forma os atletas de alto desempenho do beisebol do Brasil, de 13 a 18 anos de idade, além de ser a sede dos treinamentos das seleções nacionais da categoria de base até adulto.

Tradicional apoiadora de beisebol no Japão, onde mantém o time profissional Tokyo Yakult Swallows – vencedor de cinco títulos da liga Nippon Professional Baseball –, o objetivo da Yakult com essa ação de responsabilidade social no Brasil é estimular o gosto pelo beisebol em crianças e jovens, além de incentivar os atletas para a consolidação da carreira. “O fato de alguns atletas assinarem contratos com grandes times nos dá a certeza de que estamos colaborando realmente para que tenham uma carreira promissora”, reforça o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto.

Segundo o presidente da CBBS, Jorge Otsuka, este é um projeto muito importante para o beisebol brasileiro e a Yakult é a maior parceira da entidade. Em média, são realizados 35 campeonatos nacionais, estaduais e torneios por ano no complexo esportivo que, no decorrer dos anos, já recebeu vários eventos internacionais, assim como as seletivas para as seleções brasileiras de beisebol e softbol.

Estrutura

Inaugurado em 1999 para ser um local de estímulo à prática do esporte, o CT/Academia possui 226 mil m2 de área total com três campos oficiais, salas de musculação, de fisioterapia e de treinamentos e quadra poliesportiva. Considerado um dos melhores estádios de beisebol da América Latina, comporta 3 mil pessoas e tem estacionamento para mil carros.

