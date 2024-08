Epagri faz primeira entrega do ano em São Bento do Sul do Programa de Aquisição de Alimentos

Foram 4,5 toneladas de alimentos, distribuídos para 477 famílias – Fotos: Divulgação / Epagri

O escritório da Epagri em São Bento do Sul realizou em agosto a primeira entrega neste ano do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Foram 4,5 toneladas de alimentos fornecidos pela cooperativa de produtores rurais do município (Aprosul). Os alimentos foram distribuídos para 477 famílias em situação de vulnerabilidade e três instituições.

O PAA é operacionalizado pelo governo de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família. Telma Tatiana Köene, coordenadora do programa gestão e mercados da Epagri, explica que a modalidade “compra com doação simultânea” do PAA habilitou 130 municípios catarinenses na primeira fase.

Cada município participante do PAA tem autonomia para decidir como fará a arrecadação e distribuição dos alimentos. Rogério Pietrzakca, extensionista da Epagri em São Bento do Sul , conta que a opção do município foi por fazer entregas mensais de cestas.

Força-tarefa para montagem das cestas

Em São Bento do Sul a Epagri apoia a secretaria municipal de assistência social na execução do programa. “Foi feita uma força tarefa digna de cinema [para montagem das cestas]. Separar 4,5 toneladas de alimentos para 477 famílias, mais três entidades, foi de suar a camisa, mas valeu a pena”, comemora o extensionista.

Rogério explica que o município organizou os agricultores para facilitar a logística de entrega. “Todos eles entregaram na sede da cooperativa , e articulamos com os três Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município e as entidades para auxiliar na separação dos alimentos”, descreve.

Foto: Reprodução/Secom SC

O extensionista da Epagri percebe no PAA importantes vantagens para as famílias rurais fornecedoras. Uma delas é a chance de os agricultores comercializarem produtos que, por questões de aparência, tamanho, entre outras, não estão no padrão do mercado, mas estão em perfeitas condições para consumo humano.

Outra grande vantagem é que o programa compra os alimentos que estão disponíveis na propriedade no momento, sem necessidade de fornecimento regular de algum item. Assim, a primeira cesta distribuída em agosto foi formada por 13 itens, entre eles banana, tangerina, repolho, batata-doce e alface.