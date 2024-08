Bairro São Bento recebe atração cultural gratuita no final de semana

No sábado, 24 de agosto, das 9h às 15h, a Avenida Bento Simão, no bairro São Bento, será um espaço lúdico com atrações gratuitas para todas as idades. Trata-se da Festa da Família, organizada anualmente pela Escola Santo Tomás de Aquino (ESTA) para reunir toda a comunidade e que nesta edição também celebra os 70 anos da instituição.

Entre as atrações fixas do evento estão seis barracas com atividades de recreação e empreendedorismo, essa promovida por alunos do 9° ano; além de oito barracas de alimentação, bebidas e produtos geridas por famílias dos estudantes. A festa de rua é aberta ao público e contará com brinquedo inflável, oficinas, maquiagem artística para crianças e muito mais.

Programação:

09h - Memórias e Afetividades: abertura do evento.

Das 10h às 11h - Show do Diego Músico Pai, já conhecido no circuito cultural infantil de Belo Horizonte por interpretar um grande repertório de músicas para todas as idades, com percussão que envolve o público e contação de histórias.

Das 11h20 às 12h - Oficina de música - indicada para todas as crianças. Realizada pelo Músico Pai.

De 12h30 às 14h - Banda Voltz: formado em Minas Gerais, o grupo possui repertório centrado em composições próprias e clássicas do rock com interpretação que busca unir energia e personalidade.

Serviço: Festa da Família Esta.

Data: sábado, 24 de agosto de 2024.

Horário: das 9h às 15h.

Local: Avenida Bento Simão, entre a Rua Coronel Antônio Garcia de Paula e a Avenida Professor Cândido Antônio. Bairro São Bento.

Evento de rua, gratuito e aberto ao público.