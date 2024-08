Governador anuncia recomposição do quadro funcional e modernização da estrutura da Cidasc

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

O governador Jorginho Mello participou do anúncio da nova estrutura de gestão e fortalecimento do quadro funcional da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), nesta terça-feira, 20. O evento, no Centro Integrado de Cultura (CIC), contou ainda com a presença do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) Valdir Colatto, e da presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, além de autoridades, empregados da Cidasc, imprensa e convidados.

Durante a cerimônia, foram apresentados importantes avanços na estrutura da Cidasc, avalizados pelo Grupo Gestor do Governo (GGG), incluindo a homologação de 38 vagas para o fortalecimento e recomposição do quadro funcional com os aprovados em concurso público e a criação do Departamento de Educação Sanitária e da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. Os novos gestores que ocuparão esses cargos também foram apresentados oficialmente. Também foi lançado o Plano de Demissão Voluntária Incentivada (PDVI).

“A Cidasc é um pilar fundamental para o desenvolvimento sustentável da agricultura catarinense. A partir do trabalho dos empregados da Cidasc, levamos nossos produtos para o mundo todo. Com essa nova estrutura de gestão, reafirmamos nosso compromisso com a excelência no serviço público e com o fortalecimento das bases, que garantem a sanidade e a qualidade dos produtos elaborados pelo nosso estado. É com grande satisfação que acompanhamos a evolução da Cidasc, que cada vez mais se moderniza e impulsiona decisivamente o crescimento econômico e social de Santa Catarina”, disse o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

“A visão preparada de nosso governador Jorginho Mello para a recomposição do nosso quadro funcional leva a Cidasc a patamares modernos, nos quais novas necessidades do Estado serão atendidas, além de garantir a perfeita continuidade da excelência dos serviços prestados para a comunidade. A criação do Departamento de Educação Sanitária e da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal representa a atualização da carteira de serviços entregues ao produtor rural e aproxima a Cidasc ainda mais da pessoa do campo e da cidade, na construção de uma só saúde. Estamos atualizados e ainda mais preparados para vencer os desafios de nossos tempos”, afirma a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.

“Este evento confirma o compromisso da Cidasc em manter-se atual, moderna, atenta aos movimentos da sociedade, das leis e da economia. O investimento do Governo do Estado, aumentando a potência da Cidasc, é o reconhecimento desta instituição como essencial para o desenvolvimento de Santa Catarina”, complementa Celles.

O evento contou ainda com a apresentação do Coral Hélio Teixeira da Rosa, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC)