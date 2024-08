Atleta Amandinha Sofre Grave Lesão e Desfalca Gurias do Yucumã Flamengo no Campeonato Gaúcho Feminino 2024

A equipe feminina Gurias do Yucumã Flamengo sofreu um duro golpe poucos dias antes de sua estreia no Campeonato Gaúcho Feminino 2024. A atleta Amandinha, uma das líderes do elenco, sofreu uma lesão grave no ligamento cruzado anterior do joelho direito, o que a afastará dos gramados por pelo menos um ano. A lesão ocorreu durante um treinamento, apenas três dias antes do primeiro jogo do campeonato, causando grande preocupação na equipe e entre os torcedores.

Amandinha passará por uma cirurgia nos próximos dias para iniciar o longo processo de recuperação. A lesão é um duro revés, tanto para a atleta quanto para o time, que perde uma de suas jogadoras mais importantes logo no início da temporada.

Infelizmente, essa não é a primeira vez que a equipe enfrenta esse tipo de situação em 2024. A atleta Lívia, outra peça-chave do elenco, também sofreu uma lesão no ligamento cruzado e está afastada das competições, recuperando-se ao lado de Amandinha na Casa da Atleta, um espaço dedicado à recuperação e ao suporte das jogadoras.

Apesar das dificuldades, as Gurias do Yucumã Flamengo entraram em campo com determinação na partida de estreia e conquistaram uma vitória expressiva por 5 a 0. A atleta Kim, ao marcar um dos gols, fez questão de homenagear as colegas Amandinha e Lívia, dedicando-lhe o feito em um gesto de solidariedade e união que emocionou a equipe e os torcedores presentes.

A ausência de Amandinha será sentida tanto dentro quanto fora de campo, mas o time segue unido e focado na competição, com a expectativa de que ambas as atletas se recuperem plenamente e retornem ao time com força total no futuro. Enquanto isso, a equipe trabalha para superar as adversidades e manter o alto nível de desempenho no Campeonato Gaúcho Feminino.

O próximo desafio das Gurias do Yucumã será contra o Juventude, no domingo, dia 25, às 15h, no Estádio Miraguai, em Tenente Portela. O Juventude, que recentemente subiu para a elite do futebol brasileiro, promete ser um adversário difícil na rodada.

Os ingressos para a partida do dia 25 estarão disponíveis para compra antecipada a R$ 15,00 e podem ser adquiridos nos pontos de venda Braucks e na Cresol. Na bilheteira do estádio, o valor será de R$ 20,00.