Vanessa Carvalho inaugura clínica de estética integrativa

No próximo dia 24 de agosto, a Vanessa Carvalho Beauty, clínica de estética e saúde integrativa, será oficialmente lançada durante um evento no Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. O evento, que acontecerá das 14h00 às 18h00, será marcado por palestras de especialistas do setor de estética e saúde integrativa e contará com a participação especial da cantora Wanessa Camargo. Localizada em Jundiaí, a clínica será inaugurada nas salas 908 e 909 do Golden Office, um centro comercial da cidade.

A Vanessa Carvalho Beauty se propõe a unir procedimentos estéticos com práticas de saúde integrativa, uma abordagem que vem ganhando espaço no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) têm como objetivo prevenir agravos à saúde, promovendo a recuperação e enfatizando a escuta acolhedora e a construção de laços terapêuticos. Essa perspectiva visa a uma conexão mais profunda entre o ser humano e o ambiente em que vive, promovendo o bem-estar de forma holística.

Durante o evento de lançamento, os participantes terão a oportunidade de assistir a palestras de profissionais da área da estética, como Geovana Viana, Dr. Bruno Caíque e Dr. Maurizio Pupo, além de nomes do empreendedorismo, como Rafael Medeiros e Márcio Giacobelli. As palestras abordarão temas relacionados à estética e saúde, com foco nas práticas integrativas e seus benefícios para a saúde e bem-estar e verdadeiros mindsets no ramo de vendas e empreendedorismo.

Vanessa Carvalho, CEO da clínica, explica que a criação da Vanessa Carvalho Beauty foi motivada pela necessidade em oferecer um atendimento que vá além dos tratamentos estéticos tradicionais. "Acredito que a beleza externa deve refletir a saúde interna. Então, o nosso compromisso é promover o bem-estar dos nossos pacientes, que virão em busca de cuidar de alguma queixa inestética, mas receberão muito além, encontrarão uma abordagem holística, onde beleza e saúde caminham juntas para uma vida mais equilibrada e feliz", comenta.

A medicina integrativa, foco da clínica, tem sido apontada como uma ferramenta eficaz na prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento. Um estudo publicado pelo Portal Hospitais Brasil destaca que essa abordagem pode evitar até 80% dessas doenças, reforçando a importância de práticas que combinam saúde e estética.

O evento de lançamento da Vanessa Carvalho Beauty em Campinas será gratuito e aberto ao público, mas as vagas presenciais já foram preenchidas. Aqueles que ainda desejam participar podem se inscrever para acompanhar a transmissão on-line. A clínica, que será inaugurada oficialmente em Jundiaí, visa oferecer serviços que integrem cuidados estéticos com práticas de saúde, seguindo uma tendência crescente de valorização da medicina integrativa no Brasil.

Com a realização deste evento, a Vanessa Carvalho Beauty se insere no contexto de uma crescente demanda por tratamentos que aliam estética e saúde, reforçando o interesse do público por abordagens integrativas. O evento, além de apresentar a nova clínica, visa educar o público sobre os benefícios das práticas integrativas, com base em dados e pesquisas recentes. Será uma oportunidade para conhecer suas aplicações na estética e ouvir especialistas da área.