DataSenado participa de preparação de dados para o G20

Representantes do DataSenado se reuniram na última semana com a equipe da Secretaria-Geral da Presidência da República para tratar da criação de canais de participação social no G20 e outros fóruns internacionais. O encontro também teve como foco o monitoramento de políticas públicas baseado em dados concretos.

Segundo a diretora da Secretaria de Transparência do Senado, Elga Lopes, o DataSenado já tem, desde o ano passado, parcerias com diversos órgãos do Executivo em estudos para desenvolvimento de indicador sobre a fome e a pobreza no país. Entre esses órgãos estão o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; o Ministério do Trabalho e Emprego; o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); e a Fundação Getúlio Vargas. Essa pesquisa, disse Elga, pode ser incluída nos preparativos do G20.

Temas como saneamento básico devem entrar nas discussões sobre a fome e pobreza. Dados do Ministério do Desenvolvimento Regional mostram que quase metade da população não tem acesso a redes de água e esgoto, e o acesso à água potável não alcança cerca de 40 milhões de brasileiros.

Coordenadora de projeto na Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos na Secretaria-Geral da Presidência da República, Fátima Cleide observou que dados de qualidade são vitais no desenvolvimento de políticas públicas e relembrou a experiência positiva que teve com o DataSenado quando foi senadora.