Esperidião Amin homenageia Silvio Santos e lamenta saída da plataforma X do Brasil

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (19), o senador Esperidião Amin (PP-SC) destacou a relevância de Silvio Santos para a comunicação do Brasil. O apresentador morreu no último sábado (17), aos 93 anos. O senador mencionou o comunicador como um “exemplo de empreendedor e cidadão”. Amin relembrou sua participação no programa Show do Milhão, onde teve a oportunidade de conhecer Silvio Santos e sua “capacidade de diálogo e respeito com as pessoas”.

— Ele realmente foi uma figura extraordinária e o Brasil mostrou, nesse fim de semana, à unanimidade, que ele era, como empreendedor e como dono do domingo. As famílias brasileiras, em grande número, tinham o seu domingo pautado pelo Programa Silvio Santos. Ele é, portanto, a face bonita, duradoura e perene da imprensa e da televisão brasileiras — disse.

No mesmo discurso, o senador lamentou o anúncio da saída do X (antigo Twitter) do Brasil. Para o senador, a plataforma de rede social desistiu de atuar no país em função de “suposta intimidação por parte do Judiciário brasileiro”. Amin expressou preocupação com "instrumentos de censura" que, segundo ele, estão sendo introduzidos nos projetos em tramitação no Congresso Nacional, especialmente no projeto de lei (PL 2.630), que trata do uso da inteligência artificial. Ele alertou para o risco de o Brasil adotar práticas que enfraquecem a democracia e a liberdade de expressão.

— É isso a que essa claque, que está empurrando o X para fora do Brasil, está nos remetendo, como nação, para ter essas companhias autoritárias. É isso que estão tentando e sempre com um livro por editar ou para lançar, um livro sobre inteligência artificial, mas sobre liberdade de expressão e responsabilidade segundo a versão de quem está exercendo o autoritarismo — comparou.