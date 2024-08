Kajuru lembra importância de Silvio Santos para TV brasileira e lamenta sua morte

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), em pronunciamento nesta segunda-feira (19), manifestou pesar pela morte do empresário e apresentador Silvio Santos, que faleceu no sábado (17), aos 93 anos, em São Paulo. O senador ressaltou a importância de Silvio na história da televisão e cultura brasileira. Em homenagem à memória dele o Plenário do Senado fez um minuto de silêncio.

— Silvio Santos, o apresentador que, ao longo de mais de seis décadas, tornou-se a figura mais presente nos lares brasileiros. Quero manifestar meu pesar aos ex-colegas meus do Sistema Brasileiro de Televisão [SBT], onde trabalhei por 16 anos, desde 1983, quando tinha 21 anos de idade, e Silvio me lançou, e também a toda a família Abravanel, em especial à mulher Íris e às filhas Cintia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Para falar de Silvio Santos, precisaria de horas. Todavia, o mais importante é poder dizer o quanto agradeço a Deus por ter conhecido e convivido por 16 anos com o Senor Abravanel — disse.

Kajuru relembrou a trajetória de Silvio Santos, como vendedor de canetas, locutor de rádio, até se consolidar como um dos maiores nomes da televisão brasileira. O parlamentar destacou que o apresentador criou formatos de programas que marcaram a TV, como “Qual é a Música?”, “Show do Milhão”, “Porta da Esperança”, “Topa Tudo por Dinheiro”, “Show de Calouros”, “Namoro na TV”, e o reality show “Casa dos Artistas”.

Além disso, Kajuru enalteceu a generosidade de Silvio Santos com seus funcionários e compartilhou momentos pessoais de convivência, incluindo conselhos financeiros e gestos de reconhecimento pelo trabalho que realizou no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

— Silvio sabia detectar talentos como ninguém, preocupava-se com os seus contratados e fazia questão de reconhecer trabalho bem-feito. Pode-se dizer que Silvio Santos criou a alegria do domingo em família. É uma das razões pelas quais jamais será esquecido. Obrigado por tudo o que você fez pelo Brasil, o apresentador que representou tudo! Obrigado, por fazer que me transformasse em um comunicador nacional — declarou o senador.