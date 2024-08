7º BPM promove rústica / caminhada para celebrar seus 58 anos.

Em comemoração ao seu 58º aniversário, o 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar), sediado em Três Passos e responsável pela segurança dos 21 municípios da Região Celeiro, realizará uma Rústica/Caminhada no dia 25 de agosto de 2024 (domingo). O evento, que está em sua 2ª edição, visa não apenas celebrar a data comemorativa, mas também promover a prática de vida saudável através do esporte.

A Rústica/Caminhada terá início às 08:30h, com largada e chegada em frente ao 7º BPM, localizado na Avenida Duque de Caxias, Nº460, em Três Passos, RS. Serão disputadas provas nas distâncias de 1,5 km (corrida/caminhada) e 5 km (corrida), com modalidades para masculino e feminino. As premiações serão oferecidas tanto na classificação geral quanto nas categorias divididas por faixa etária.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 21 de agosto de 2024, às 18h, diretamente na sede do 7º BPM ou online pelo site www.ucrsm.com.br. Os interessados também podem obter informações adicionais através do telefone (55) 99985-6757 (contato: Marcos) ou pelo mesmo site, onde estão disponíveis as regras da competição. O link para inscrições e mais detalhes será divulgado nas redes sociais do 7º BPM (Instagram: @brigadamilitarcrpofno).

Premiações:

Geral Masculino/Feminino (5 km): Troféus do 1º ao 5º lugar.

Troféus do 1º ao 5º lugar. Categorias por faixa etária: Medalhas personalizadas do 1º ao 5º lugar.

Medalhas personalizadas do 1º ao 5º lugar. Outros prêmios: Camisetas personalizadas para os 100 primeiros inscritos. Medalhas de participação para todos que completarem a prova. Troféu para a maior equipe. Troféu para a maior equipe militar.



Este evento promete se tornar uma tradição no calendário esportivo da região, incentivando a comunidade a adotar um estilo de vida mais ativo e saudável.