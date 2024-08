Congresso celebrará os 120 anos do fundador do ITA

O Congresso Nacional promoverá uma sessão solene para celebrar os 120 anos de nascimento do marechal-do-ar Casimiro Montenegro Filho (1904-2000). A solenidade está marcada para quinta-feira (22), às 14h, no Plenário do Senado. O requerimento (REQ 10/2024 ) para a homenagem foi apresentado pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e pelo deputado Danilo Forte (União-CE).

A sessão solene deve contar com representantes do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), da Força Aérea Brasileira (FAB), da Academia Nacional de Engenharia e da Embraer.

O senador e o deputado definem o homenageado como “uma figura de extrema importância na história da aviação e da engenharia no Brasil”. O requerimento informa que Casimiro Montenegro Filho nasceu em 29 de outubro de 1904, em Fortaleza (CE). Ele foi o fundador do ITA e do DCTA, instituições que foram essenciais para o desenvolvimento da Embraer. Além disso, ele foi um pioneiro no Correio Aéreo Militar (CAM), que posteriormente se transformou no Correio Aéreo Nacional (CAN).