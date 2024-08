Gurias do Yucumã estreiam com goleada no Gauchão Feminino 2024

As Gurias do Yucumã Flamengo de Tenente Portela começaram o Gauchão Feminino 2024 com os dois pés direito. Em partida realizada na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha, o time mostrou sua força ao vencer o Vidal Pró por 5 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Thawanne, Kim, Ane (2x) e Pâmela. O time comandado pelo técnico Cristofer Macalli comandou as açoes na partida do início ao fim.

Demais resultados na rodada:

Juventude Dr. Salomé 0x7 Brasil-Far

Futebol Com Vida 3x3 Elite

O próximo desafio das Gurias do Yucumã será contra o Juventude, no domingo, dia 25, às 15h, no Estádio Miraguai, em Tenente Portela. O Juventude, que recentemente subiu para a elite do futebol brasileiro, promete ser um adversário difícil na rodada.

Os ingressos para a partida do dia 25 estarão disponíveis para compra antecipada a R$ 15,00 e podem ser adquiridos nos pontos de venda Braucks e na Cresol. Na bilheteira do estádio, o valor será de R$ 20,00.