Amandinha Sofre Lesão no Joelho e Desfalca Gurias do Yucumã Flamengo na Estreia do Campeonato Gaúcho Feminino 2024

A equipe das Gurias do Yucumã Flamengo terá um desfalque significativo em sua estreia no Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino 2024. A jogadora Amandinha, um dos destaques do time, sofreu uma lesão no joelho que a impedirá de participar da primeira rodada da competição.

O time, que estreia fora de casa, enfrentará o Vidal Pró neste domingo, dia 18, em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. A lesão de Amandinha é um golpe duro para a equipe, que vinha se preparando intensamente para o início da temporada, esperando contar com todas as suas principais jogadoras.

O técnico das Gurias do Yucumã Flamengo, em entrevista, lamentou a ausência de Amandinha, destacando a importância da atleta para o esquema tático da equipe. "A Amandinha é uma jogadora fundamental para o nosso time, tanto pela sua habilidade quanto pela sua experiência e entrega nos treinamentos. Infelizmente, lesões fazem parte do esporte, e agora precisamos nos reorganizar e pensar na melhor forma de suprir essa ausência", afirmou.

Amandinha também se pronunciou nas redes sociais, agradecendo o apoio dos fãs e prometendo retornar o mais rápido possível. "Estou triste por não poder estar em campo com as minhas companheiras, mas vou trabalhar duro na recuperação para voltar ainda mais forte. Conto com a torcida de todos nesse momento", escreveu a jogadora.