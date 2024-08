Itaipava é a cerveja oficial da “Aparelhagem” no Pará

Itaipava será a cerveja oficial das cinco principais “Aparelhagens” realizadas na capital paraense. A marca do Grupo Petrópolis – cervejaria com capital 100% nacional – acaba de fechar um contrato de exclusividade por 2 anos. A iniciativa reconhece a importância social e econômica desta manifestação cultural, estética e rítmica que já é tradição no norte do país.

Reunindo tecnobrega, forró, funk e pop internacional, a aparelhagem é uma festa a céu aberto, comandada por DJs, que conta com amplificadores de som de alta capacidade, luzes, painéis de LED e até efeitos pirotécnicos. Além de ser uma fonte de entretenimento, é também uma fonte de renda, já que emprega milhares de pessoas.

“Estamos ampliando nossa atuação na região e estar presentes nesses eventos é de grande importância. Uma ótima oportunidade para apresentar para os consumidores a qualidade e refrescância da marca, além de alavancar as vendas de Itaipava, e a economia local, como um todo”, comenta Thiago Gerbasi, Diretor regional de vendas do Grupo Petrópolis.

A parceria permitirá ao Grupo Petrópolis dar ainda mais visibilidade para sua marca, que estará presente nos materiais de divulgação das festas, nos veículos que transportam as aparelhagens de uma cidade a outra e nos conteúdos produzidos pelos DJs que tocam nos eventos.

Durante a alta temporada, iniciada no mês de julho, serão mais de 25 eventos semanais, espalhados por Belém e região metropolitana, tendo Itaipava como cerveja oficial. A expectativa de público é de 2 a 5 mil pessoas, em cada edição.

SOBRE A ITAIPAVA – Criada em Petrópolis (RJ), Itaipava, é uma das cervejas mais consumidas no país. A família Itaipava conta com diferentes tipos para todos os gostos e ocasiões: Itaipava Pilsen, Itaipava Premium, Itaipava 100% Malte, Itaipava Go Draft, Itaipava Malzbier, Itaipava Chopp e Itaipava Zero Álcool. Conheça o site: http://www.cervejaitaipava.com.br – @itaipava

SOBRE O GRUPO PETRÓPOLIS - O Grupo Petrópolis é uma empresa do setor cervejeiro com capital 100% nacional. Produz as marcas de cerveja Itaipava, Petra, Black Princess, Cacildis, Cabaré, Weltenburger, Crystal e Lokal; a cachaça Cabaré; a vodca Nordka; os coquetéis prontos Cabaré Ice e Blue Spirit Ice; os energéticos TNT Energy Drink e Magneto; os refrigerantes It!, Tik Tok e a Tônica Petra; o suplemento alimentar líquido TNT Sports Drink; e a água mineral Petra. O Grupo possui oito fábricas em seis Estados e mais de 160 Centros de Distribuição em todo o País, sendo responsável pela geração de mais de 20 mil empregos diretos. Informações no link e em @grupo.petropolis nas redes sociais.