SOS Agro RS convoca “dia de luto” para sexta-feira, pela reconstrução do Estado

O movimento SOS Agro RS está articulando um dia de luto pelas dificuldades enfrentadas pela agropecuária gaúcha em razão do endividamento. “Por uma hora, na sexta-feira, o comércio de todo o Rio Grande do Sul vai fechar”, disse a produtora rural Graziele de Camargo, depois de participar de audiência na Câmara dos Deputados e participar de reunião com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, na terça-feira, e no Ministério da Fazenda, em Brasília.

Enquanto a solução política para o endividamento ainda suscita dúvidas e descontentamento, os produtores rurais continuam mobilizados em dezenas de municípios gaúchos, com a orientação de deslocar tratores e outras máquinas para a área urbana das cidades.

Fávaro anunciou na terça-feira a prorrogação da moratória para dívidas rurais acumuladas pelos agricultores gaúchos desde 2021 até 15 de setembro e articulação com o Congresso para aprovar projeto que retira as restrições bancárias aos produtores negativados.

Na noite de terça-feira, o ministro extraordinário da Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, causou surpresa ao se manifestar em grupo de WhatsApp do SOS Agro RS. O ministro apresentou um conjunto de dados de relatórios do Tesouro Nacional e instituições financeiras para falar sobre o Decreto Nº 12.138, publicado na terça-feira para regulamentar a concessão de descontos nos financiamentos prevista em Medida Provisória Nº 1.247, publicada no dia 31 de julho.

A subvenção econômica será concedida para liquidação ou renegociação de parcelas de operações de crédito rural de custeio, investimento e industrialização a produtores com perdas de renda pelas atividades ou materiais de pelo menos 30% em virtude dos eventos climáticos extremos ocorridos em abril e maio.