Técnico Cristofer Macalli divulga relação de atletas para o início do Gaúchão feminino 2024

O técnico Cristofer Macalli divulgou a relação das atletas que irão estrear no próximo domingo dia 18 de agosto no campeonato gaúcho feminino 2024.

São elas:

1: Goleira : Thamyres

2: Pâmela

3: Andressa

4: Monique

5: Rafa

6: Kroth

7: Kim

8: Xing

9 : Thawanne

10: Jú

11: Ane

12: Goleira: Bagé

13: Souza

14: Laiza

15: Nadine

16 : Karol

17 : Michele

19: Petry

20: Letícia (Argentina)

43: Amandinha

O time de Tenente Portela enfrentará o Vidal Pró fora de casa no próximo dia 18 de agosto, em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre.

Os treinos da equipe estão sendo realizados no CT São Pedro, sob o comando do técnico Cristofer Macalli, que intensificou os trabalhos na última semana para definir a formação que iniciará a competição.

Após a estreia fora de casa, as Gurias do Yucumã Flamengo terão a oportunidade de jogar em casa no dia 25 de agosto, quando enfrentarão o Juventude no Estádio do Miraguai. O jogo marca a primeira partida da equipe em seu estádio, o que promete um evento especial para os torcedores locais.

Os ingressos para a partida do dia 25 estarão disponíveis para compra antecipada a R$ 15,00 e podem ser adquiridos nos pontos de venda Braucks e na Cresol. Na bilheteira do estádio, o valor será de R$ 20,00.