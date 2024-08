Uso de ar forçado no armazenamento da cebola reduz as perdas causadas pela podridão bacteriana

Foto: Divulgação Epagri

Uma pesquisa da Epagri registrou redução nas perdas de bulbos de cebola causadas pela podridão bacteriana quando o armazenamento desta hortaliça usa ar forçado ao invés de ventilação natural. Especialmente em anos chuvosos, a doença tem um grande impacto na cultura, com perdas médias estimadas em 20%. Isso acarreta um prejuízo médio anual de R$180 milhões para a agricultura de Santa Catarina.

De acordo com pesquisadora da Estação Experimental da Epagri em Ituporanga (EEItu) e coordenadora do estudo, Renata Resende, as podridões bacterianas dos bulbos de cebola são um entrave no armazenamento. “As perdas na pós-colheita são frequentemente atribuídas a falhas no processo de cura e armazenamento. A ventilação forçada do ar durante o armazenamento, além de facilitar o processo de cura, estabiliza a temperatura e a umidade relativa ao redor dos bulbos, o que contribui para a diminuição das perdas”, explica.

Maior vida pós-colheita

Conforme Renata, a etapa de armazenamento é crucial para manter a qualidade e a longevidade da cebola. “A busca por tipos de armazenamento mais eficientes é importante, pois permite ao produtor aumentar a vida pós-colheita da cebola e escalonar a venda do produto”, salienta a pesquisadora.

Ao reduzir as perdas pós-colheita, os agricultores podem maximizar seus rendimentos e contribuir para a segurança alimentar regional. “Além disso, a minimização do desperdício de alimentos tem implicações significativas para a conservação de recursos naturais e a mitigação dos impactos ambientais associados à produção agrícola”, complementa Renata.

A pesquisa foi desenvolvida durante três safras consecutivas, entre os anos de 2021 e 2023. O objetivo foi avaliar as perdas causadas por podridões bacterianas em bulbos de cebola submetidos aos sistemas de armazenamento mais utilizados pelos agricultores familiares de Santa Catarina. O estudo foi feito em Ituporanga, Aurora, Vidal Ramos e Alfredo Wagner. O projeto contou com a colaboração de pesquisadores da EEItu e de extensionistas rurais e agricultores dos municípios citados.

Cebola em SC

Em Santa Catarina a cebola é a hortaliça que apresenta o maior valor bruto de produção agropecuária (VPA). Conforme a Epagri/Cepa, em 2023 o VPA registrado foi de R$ 938 milhões. O estado é o maior produtor nacional, responsável por aproximadamente 1/3 da área total plantada no país (mais de 18 mil hectares) e 1/3 da produção nacional (aproximadamente 500 mil toneladas/ano).

Além do aspecto econômico, o cultivo da cebola desempenha um importante papel social. A hortaliça é cultivada, em sua quase totalidade, pelos agricultores familiares, com mais de 8 mil famílias envolvidas diretamente na atividade.

