Rodovia no Rio de Janeiro terá nome do político Alberto Dauaire

A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (13) projeto que dá o nome do político fluminense Alberto Dauaire (1926-2016) a um trecho de rodovia federal entre as cidades de São João da Barra e Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. O Projeto de Lei (PL) 2.082/2019 , da Câmara dos Deputados, ganhou parecer favorável do senador Alan Rick (União-AC) e vai à sanção presidencial. A matéria foi lida na CI pelo senador Jayme Campos (União-MT).

O projeto denomina Rodovia Alberto Dauaire o trecho da rodovia BR-356 entre São João da Barra e Campos dos Goytacazes.

Alberto Dauaire nasceu em Campos dos Goytacazes, em 1926. Durante as décadas de 1950 e 1960, foi eleito prefeito do município de São João da Barra e vereador por três mandatos. Foi depois deputado estadual por sete mandados consecutivos, entre 1966 e 1995.

Como deputado, desempenhou diversos cargos no Poder Executivo, como secretário estadual de Assistência Social e Trabalho, em 1968, e secretário na antiga pasta da Viação no governo Leonel Brizola, em 1983.

Passarela em Arujá

Também foi aprovado pela CI nesta terça-feira o PL 6.206/2023 , que dá o nome de Aureliano Henriques Brotto a uma passarela situada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no município de Arujá, no estado de São Paulo. O projeto teve origem na Câmara dos Deputados e recebeu parecer favorável do relator, o senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). Caso não haja recurso para votação em Plenário, a matéria segue para sanção presidencial.

Aureliano Henriques Brotto foi um empresário paulista nascido em 1941 na capital do estado. Na década de 1960, adquiriu um posto de combustíveis às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Arujá. Em 1989, faleceu após ser atropelado na frente do próprio posto, ao tentar ajudar uma pessoa a atravessar a rodovia.

— Aureliano Brotto foi bom esposo, bom pai e amigo muito querido de muitos moradores da cidade. Consideramos justa e merecida a homenagem proposta — ponderou o relator.