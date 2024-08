Feira de cooperativismo do RS integrará calendário turístico oficial, aprova CDR

Relator do projeto, Paim argumenta que a Feicoop, em Santa Maria, é um dos eventos mais importantes do estado - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) aprovou nesta terça-feira (13) um projeto de lei que inclui a Feira Internacional do Cooperativismo (Feicoop) no Calendário Turístico Oficial do Brasil.

A proposta da Câmara dos Deputados ( PL 2.249/2022 ) recebeu parecer favorável do relator, o senador Paulo Paim (PT-RS). Agora o texto será analisado pela Comissão de Educação e Cultura (CE).

A Feicoop é promovida anualmente no mês de julho em Santa Maria (RS). A feira, existente desde 1994, reúne empreendedores locais, agricultores familiares e caravanas nacionais e estrangeiras, além de oferecer oficinas e seminários formativos sobre cooperativismo.

— A Feicoop é um dos eventos de maior importância no Rio Grande do Sul e completou 30 anos agora em 2024. Reúne, a cada mês de julho, cerca de 150 mil visitantes — ressaltou Paim.

Neste ano, mesmo após as enchentes que atingiram o estado, foi realizada a 30ª edição do evento, que contou com seminários sobre a reconstrução das cidades gaúchas e sobre as mudanças climáticas.

O Calendário Turístico Oficial do Brasil foi criado neste ano por meio da Lei 14.865, de 2024 , com o objetivo de divulgar os principais eventos turísticos do país.