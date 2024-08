União Frederiquense convoca audiência pública para definir rumos em meio a crise financeira

A comunidade de Frederico Westphalen está convidada a participar de uma audiência pública, marcada para o dia 22 de agosto, às 19 horas, no salão da ACI, onde serão discutidos os destinos do União Frederiquense de Futebol. A convocação ocorre em um momento crítico para o clube, que, após enfrentar duas temporadas positivas na Série A2, se vê ameaçado por uma crescente dívida patrimonial, acumulada durante as obras de ampliação da Arena, realizadas para a participação no Gauchão de 2022.

Essa dívida, que inicialmente chegou a R$ 7,5 milhões, atualmente está em torno de R$ 5,7 milhões, após amortizações realizadas em 2024, mas ainda pode alcançar valores preocupantes, comprometendo a sustentabilidade do clube caso novas soluções não sejam encontradas. De acordo com o ex-presidente do Leão da Colina, Edison Cantarelli, a dívida pode ser amortizada porque alguns terrenos - cerca de oito - poderão amortizar os débitos com cooperativa de crédito, baixando o débito para R$ 4,8 milhões.

Nenhuma chapa inscrista

A falta de candidatos para compor a diretoria, evidenciada na Assembleia Geral Ordinária do dia 29 de julho, agrava ainda mais a situação, gerando discussões sobre a possível interrupção das atividades do clube a partir de 2025, o que obrigaria o União Frederiquense a um período de inatividade de três anos antes de poder retornar ao cenário do futebol gaúcho.