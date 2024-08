Paim enaltece o programa Jovem Senador e participação do Brasil nas Olimpíadas

O senador Paulo Paim (PT-RS) destacou, em pronunciamento nesta segunda-feira (12), o encerramento da edição 2024 do programa Jovem Senador, que oferece a estudantes do ensino médio de escolas públicas a oportunidade de vivenciar a rotina e os desafios do legislativo brasileiro. O programa proporcionou a 27 jovens de diferentes estados a chance de conhecer de perto o funcionamento do Congresso Nacional.

— O Programa Jovem Senador e Jovem Senadora é voltado para estudantes com até 19 anos do ensino médio das escolas públicas dos estados e do DF. O objetivo é estimular os jovens estudantes a refletirem sobre política, democracia e o exercício da cidadania, além de conhecer a estrutura e o funcionamento do Congresso, do Poder Legislativo Federal. Não foi apenas uma jornada de conhecimento que os jovens senadores e as jovens senadoras tiveram aqui percorrendo as comissões, os corredores e este Plenário, mas também uma jornada interior de autoconhecimento — disse.

Paim elogiou a qualidade das propostas legislativas apresentadas pelos jovens participantes, que abordaram temas de relevância nacional como uso de agrotóxicos, avaliação seriada para ingresso em universidades e a proibição do anonimato nas redes sociais. Ele observou que essas proposições serão encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) e, se aceitas, poderão tramitar como projetos de lei no Senado.

— O Brasil está passando por um processo de reconstrução, e os nossos jovens são parte fundamental desse processo. Governar para todos é descobrir a magia incalculável que a democracia nos oferece. Que cada um desses adolescentes que aqui estiveram sejam exemplos apaixonados pela vida e se mantenham com as suas ideias jovens para sempre; que não percam a capacidade de ser rebeldes, de se indignar na busca de fazer o bem sem olhar a quem; que façam as coisas com amor e dedicação, como eu vi aqui durante essa semana, e permitam que a fluidez da alma guie cada passo no dia a dia de vocês. Buscar sempre o conhecimento, pois é em tudo isso, nesse cenário de ser rio e buscar o mar, que se cresce e evolui — afirmou.

Olímpiadas

O senador também destacou a participação da delegação brasileira nas Olimpíadas de Paris. O parlamentar celebrou o desempenho dos atletas, que, pela primeira vez, contou com um número maior de mulheres do que de homens: 153 mulheres e 124 homens.

Paim celebrou as 20 medalhas conquistadas pelo Brasil, incluindo três de ouro, sete de prata e dez de bronze, e mencionou os atletas que se destacaram, como Bia Souza, no judô; Rebeca Andrade, na ginástica artística, que se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil; e a dupla de vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia.

— Parabéns a todos os atletas da equipe olímpica brasileira. Vocês são motivo de orgulho para o nosso país! O esporte exerce um papel fundamental na promoção dos direitos humanos. Ele é um poderoso instrumento de inclusão e igualdade, educação e desenvolvimento, saúde e bem-estar social, desenvolvimento, saúde. Esporte é, sim, direitos humanos e estão conectados: combate ao racismo, promoção da igualdade de gênero, defesa de direitos dos LGBTQ+, direitos das pessoas com deficiência, de jovens, de grupos marginalizados, de idosos e de vulneráveis, de refugiado e de pessoas de diferentes origens — concluiu.