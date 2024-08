Confúcio Moura parabeniza atletas olímpicos e cobra valorização do esporte

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (12), parabenizou os atletas brasileiros que participaram das Olimpíadas de Paris, destacando as conquistas trazidas para o país. Confúcio enfatizou as vitórias individuais — como a de Rebeca Andrade, que conquistou medalha de ouro na ginástica olímpica — ressaltando que, apesar do talento, o Brasil ainda carece de infraestrutura adequada para se projetar no cenário esportivo mundial.

O senador citou as performances em algumas modalidades como a natação, que, segundo ele, ficaram aquém do esperado, o que reflete a falta de planejamento estratégico para o desenvolvimento do esporte no país.

— O Brasil, um país com tanta vocação aquática, teve um desempenho triste, abaixo do seu potencial. Como podemos esperar resultados diferentes se o Brasil, em suas escolas públicas e privadas, não dispõe de equipamentos e infraestruturas adequadas para o treinamento dos nossos jovens? Não há como prosperar sem esse suporte necessário — disse.

Confúcio Moura defendeu o esporte como prática para a redução da violência entre jovens e disse que é essencial integrar a atividade esportiva ao sistema educacional, concentrando esforços em modalidades nas quais o país já tem tradição e potencial para se destacar.

— O talento existe, mas sem uma base sólida, ele se dispersa, e o que vemos são apenas destaques isolados, fenômenos que surgem, mas por força da vontade, por força do talento individual de cada um desses jovens, que vêm, geralmente, das camadas mais pobres da nossa população. O Brasil precisa transformar sua paixão pelo esporte em uma política de Estado que permeie nossas escolas e forme de maneira consistente atletas que possam competir de igual para igual com os melhores do mundo — enfatizou.

O parlamentar também chamou a atenção para a falta de utilização adequada dos equipamentos esportivos já existentes nas escolas brasileiras e sugeriu que esses espaços sejam mais acessíveis à comunidade.