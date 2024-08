Rede social estimula boas práticas, mas com riscos à saúde

A popularização de perfis que compartilham rotinas saudáveis nas redes sociais, especialmente após a pandemia de covid-19, vem influenciando a prática de atividades físicas. Apesar de, em um primeiro momento, a ação ser positiva, especialistas alertam que os padrões irreais das redes sociais e a falta de acompanhamento especializado (médico, nutricionista, personal trainer e áreas correlatas) pode acabar sendo mais prejudicial do que benéfica.

Segundo o Ministério da Saúde, a frequência de adultos que praticam pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana aumentou de 30,3% em 2009 para 36,7% em 2021. Já a Pesquisa Saúde e Trabalho, feita pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), apontou que 45% dos entrevistados mantêm alguma rotina de atividade física (22% se exercitam diariamente, 13% pelo menos três vezes por semana e 8% pelo menos duas vezes semanais).

“É importantíssimo esse crescimento da atividade física motivada pelas redes sociais, que democratizaram o acesso à informação de qualidade e a ótimos profissionais que falam sobre exercícios e como realizá-los. Isso pode ajudar a estimular as pessoas para a prática de exercícios e assim aumentar o nível de atividade física e promover a saúde da população. Mas, cuidado com padrões irreais de saúde e beleza: uma coisa é a vida real, outra é o que as pessoas postam”, alerta o personal trainer André Augusto.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os adultos devem fazer, na semana, pelo menos entre 150 e 300 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada ou pelo menos entre 75 e 150 minutos de atividade física aeróbica de intensidade vigorosa; ou ainda uma combinação equivalente de atividade de intensidade moderada e vigorosa para benefícios substanciais para a saúde.

“Começar uma atividade física sem supervisão pode ser perigoso, porém mais perigoso é continuar sem cuidar da saúde, sendo inativo fisicamente. O ideal é ir com calma e subir a duração e intensidade das atividades gradativamente. As pessoas precisam seguir profissionais habilitados e capacitados, comprometidos em trazer a informação de qualidade, sem outros objetivos como vender fórmulas mágicas, métodos ou produtos miraculosos. O certo é não se comparar com ninguém e tentar apenas ser a sua melhor versão”, completa Augusto.

As transformações percebidas nos últimos anos e a importância cada vez mais imprescindível de se fazer atividade física e consumo de suplementos com acompanhamento profissional, seja do personal trainer, do nutricionista ou do médico do esporte, serão temas debatidos na BTFF - Brasil Trading Fitness Fair, que acontece entre os dias 22 e 24 de novembro na Expo Center Norte, em São Paulo. O evento reúne toda a cadeia do setor, desde a indústria, varejo, profissionais de saúde até o consumidor final, resultando em um grande ecossistema que visa a abordar as tendências de consumo, promover a prática saudável de atividades físicas e disseminar a cultura.

Entre os especialistas presentes está Tânia Rodrigues, presidente da ABNE (Associação Brasileira de Nutrição Esportiva). A entidade é parceira da BTFF desde a última edição, em 2023, e irá promover consultas práticas gratuitas e individuais com sua equipe de nutricionistas no Espaço ABNE para orientar os visitantes sobre o uso consciente de suplementos alimentares e a importância do acompanhamento profissional.

“É preciso saber qual é o seu limite. Realizar exames médicos, saber como está o condicionamento é fundamental para começar a evoluir naquilo que você se propõe. Sem orientação, todos pilares da vida (o emocional, o físico, o afetivo) podem ficar bagunçados. Vejo muitos falando dos benefícios da corrida nas redes sociais e é muito bom que eles ajudem as pessoas a começar a caminhar e correr. Contudo, é essencial que esse progresso físico venha acompanhado. Todas as modalidades precisam de orientação”, afirma Rodrigues.

Outro momento relevante da BTFF, que se propõe a debater as melhores práticas de musculação, apresentar inovações e ressaltar a importância do treinamento personalizado, será o evento Personal Trainer Meeting, em parceria com o ENAF, que reunirá personal trainers e professores de educação física para uma grande imersão profissional.

Transformações do mercado

O maior número de praticantes de atividades físicas também veio acompanhado de uma mudança no perfil dos consumidores de suplementos alimentares, segundo Débora Dutra, diretora de marketing da Vitafor, marca expositora da BTFF. “Uma tendência significativa é a busca por composição limpa, sabor agradável e diferentes apresentações, melhorando a adesão do consumidor”, destaca.

Para ela, um dos principais erros das pessoas é escolher o suplemento com base em achismos e na opinião de terceiros, sem a indicação de um profissional da saúde. Além disso, é fundamental verificar o processo de produção das empresas (como selos e chancelas de garantia) e se atentar para a composição com base em quantidades e ingredientes estratégicos e seguros para obtenção do resultado esperado.

“As pessoas estão se conscientizando mais nos últimos tempos quando o assunto é prevenção e manutenção da saúde. Com o acesso facilitado à informação, propagam-se os inúmeros benefícios do cuidado com a saúde por meio da alimentação adequada e suplementação estratégica, bem como a prática de atividades físicas, sendo essenciais na contribuição para longevidade e qualidade de vida. O aumento da procura por suplementos alimentares deve-se ao acesso à informação, à conscientização feita por profissionais da saúde, indústrias e meios de comunicação, através de estudos científicos e embasamentos comprovando os diversos benefícios”, pondera a diretora de marketing da Vitafor.

A BTFF 2024 terá uma programação intensa ao longo de todos os dias do evento, com a BTFF Conference, uma grande conferência sobre nutrição esportiva com conteúdo científico e palestrantes especializados; Personal Trainer Meeting, um workshop de musculação voltado aos profissionais da área; Fit Connect Summit, o encontro de Gestores de Academias; Talk Shows com influenciadores, atletas, nutricionistas e personalidades do mercado e muitas outras atrações e conteúdos profissionais.