Esporte Clube Sírio promoverá sessões gratuitas de cinema

O Esporte Clube Sírio, por meio do seu Núcleo de Cultura Árabe, oferece uma programação especial para o mês de agosto, com duas sessões de cinema gratuitas para sócios. Os filmes são "Lua de Mel Inusitada" e "Basma".

A sessão do filme "Lua de Mel Inusitada" será realizada neste sábado, 10 de agosto, às 16h. A segunda sessão será com a exibição do filme "Basma", dirigido e estrelado por Fatima Al-Banawi, no dia 24 de agosto, sábado, às 16h. Ambos na Sala Palmira.

Os filmes:

"Lua de Mel Inusitada"

A obra é regada a humor, com paisagens coloridas e mostra a cultura do Kuwait no Oriente Médio. O filme conta a história de Hamad (Boushahri) e Noor (Al Ghandour), que são desconhecidos um do outro e acabam embarcando em um casamento arranjado para atender a seus próprios interesses - ele, para herdar a empresa da família, e ela para se vingar do ex-namorado que se casou com outra mulher. Durante a lua de mel, eles começam a sentir grandes diferenças que tornam a convivência como casal desafiadora, no entanto, conseguem lidar com a situação com calma e começam a desenvolver uma admiração mútua que evolui para um sentimento mais forte. Outro ponto de destaque é que o filme chegou a ser exibido na Netflix e é um dos mais assistidos da plataforma streaming.

Para assistir ao trailer, bas acessar o link: https://youtu.be/OMm3nB2mCV8?si=4ERfveplSP0Zy4eN

Ficha Técnica:

1h40min | Comédia, Romance

Direção: Elie Semaan | Roteiro Eiad Saleh

Elenco: Nour Al Ghandour, Mahmoud Boushahri, Ascia Al Faraj

Título original Honeymoonish

"Basma"

O longa conta a história de Basma, uma jovem de 26 anos da Arábia Saudita que precisa lidar sozinha com a doença psicológica grave de seu pai, que sofre de delírios paranoicos.

A protagonista se muda para o exterior para estudar e quando volta para a sua cidade natal percebe que precisa ajudar o seu pai e salvá-lo de sua crescente instabilidade mental. O longa é uma produção original da plataforma de streaming Netflix.

Para assistir ao trailer, bas acessar o link: https://youtu.be/gyvYF1BH48k?si=MeQVsqrXDnd5lJM7

Ficha Técnica:

Gênero: Drama

Duração: 1h 45min

Origem: Arábia Saudita

Direção: Fatima Al-Banawi

Roteiro: Fatima Al-Banawi

Elenco: Mai Hakeem, Fatima Al-Banawi, Terad Sindi, Eissa Hafiz e Yasir AlSasi

Distribuidor: Netflix

Ano: 2024

Sobre o Clube:

Fundado em 1917 e integrado à vida paulistana, o Esporte Clube Sírio faz parte da elite dos clubes socioculturais e esportivos de São Paulo, oferecendo o que há de mais moderno em matéria de lazer, cultura e esporte para todas as idades e, ao mesmo tempo, promovendo a preservação e a disseminação da cultura, das tradições, dos costumes e da hospitalidade árabes no Brasil.

Serviço:

O quê: Sessão de cinema gratuita para sócios - Filmes "Lua de Mel Inusitada e "Basma"

Quando: Lua de Mel Inusitada - sábado, 10 de agosto, às 16h;

Basma - 24 de agosto sábado, às 16h

Quanto: gratuito para associados

Onde: Sala Palmira - Avenida Indianópolis, nº 1192, bairro Planalto Paulista - São Paulo - SP