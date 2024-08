Pacheco lamenta queda de avião que matou 62 pessoas nesta sexta

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, emitiu nota de pesar pela queda do vôo PTB-2283, da Voepass, em Vinhedo (SP), no início da tarde desta sexta-feira (9). O acidente deixou 62 mortos, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes. Segundo a prefeitura de Vinhedo, não houve sobreviventes.

O vôo decolou de Cascavel (PR) pouco antes das 12h e seguia para São Paulo (SP). O avião caiu sobre uma área residencial, mas não houve vítimas no solo. As causas do desastre ainda estão sob investigação.

Veja a nota:

“Com muito pesar, presto minha solidariedade aos familiares e amigos dos passageiros e da tripulação da aeronave que caiu nesta sexta-feira em Vinhedo, no estado de São Paulo. Que as causas do acidente sejam identificadas com celeridade, e que os familiares recebam todas as informações necessárias neste momento difícil para todos”.