Das Olimpíadas de Paris às escolas do Brasil

As Olimpíadas de Paris estão acontecendo agora e têm chamado a atenção de todo o mundo. Mas, muito além disso, a integração do esporte no ambiente educacional é uma estratégia comprovada para promover o desenvolvimento integral dos alunos. Estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS) destacam que a prática esportiva regular traz benefícios significativos que vão além do desempenho físico. Essa abordagem, adotada por instituições de ensino, como o Grupo Salta Educação, têm mostrado resultados positivos em diversas áreas.

No aspecto físico, a atividade esportiva melhora a coordenação motora, a força e a flexibilidade desde a infância. Segundo artigo da Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, crianças ativas têm maior probabilidade de se tornarem adultos saudáveis, com menor risco de doenças crônicas e melhor qualidade de vida a longo prazo. Além disso, a prática esportiva é essencial para o desenvolvimento de hábitos angulares, aqueles que têm o poder de iniciar uma série de mudanças positivas em outras áreas da vida, como alimentação, sono e disposição.

Em termos de saúde mental, a atividade física regular está associada ao aumento da autoestima e da confiança dos alunos. Pesquisas da Universidade de Montreal, no Canadá, publicadas no Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, revelam que crianças que praticam esportes na primeira infância têm menos chances de desenvolver depressão e ansiedade à medida que crescem. "A prática esportiva libera endorfinas, que promovem sensações de prazer e relaxamento, ajudando os alunos a lidar melhor com o estresse e a ansiedade", explica Samanta Meireles, coordenadora de Educação Física no Grupo Salta.

No campo social, o esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão e de integração. Ele permite que os alunos construam redes de amizade e apoio, desenvolvendo habilidades sociais como comunicação, trabalho em equipe, liderança e resolução de conflitos. "O ambiente esportivo ensina valores como respeito, disciplina e fair play, que são transferíveis para outros aspectos da vida social", afirma Camilla Bezerra, gerente pedagógica do Grupo Salta.

“Aqui, a gente percebe que o esporte contribui para a formação de alunos mais completos. Ele não apenas melhora a saúde física, mas também fortalece a autoestima, a confiança e o desempenho acadêmico dos alunos. Assim como a educação, ele ensina valores superimportantes como disciplina, trabalho em equipe e resiliência, que são fundamentais para a vida", comentou Camilla Bezerra.

Academicamente, a prática esportiva pode ser um diferencial significativo: pesquisas mostram que exercícios físicos ajudam a reter o conhecimento. Alunos que se engajam em atividades físicas tendem a ter melhor desempenho acadêmico devido à concentração e habilidades de gerenciamento do tempo desenvolvidas por meio do esporte. Em muitos países, o esporte é utilizado como critério de seleção para admissão em universidades, oferecendo oportunidades de carreira e estudo para jovens talentos.

O Grupo Salta tem investido fortemente na integração do esporte em suas instituições. No Elite Rede de Ensino, escola presente em 8 estados e no Distrito Federal, a Copa Elite reúne mais de 20 mil pessoas em um evento esportivo que já virou marca registrada das unidades espalhadas por todo o Brasil. No Colégio Ideal, no Distrito Federal, dois projetos pedagógicos incluem esportes: a Simulação das Nações Unidades do Colégio Ideal (SINUSI) e o Ideal Estudante Fest, que colocam os estudantes para competirem entre si. Já no CEI, no Rio Grande do Norte, os Jogos Internos não apenas fomentam a prática esportiva, mas também fortalecem valores como integração, respeito e superação pessoal.

"Esses programas não apenas incentivam a atividade física, mas também engajam os estudantes em atividades pedagógicas, contribuindo para seu desenvolvimento integral. Em histórias de sucesso de alunos e ex-alunos, temos, por exemplo, Matheus Tataki, que, hoje, integra a seleção brasileira de judô e foi classificado como suplente para as Olimpíadas deste ano", destaca Camilla.

As Olimpíadas de Paris 2024 são um exemplo de como grandes eventos esportivos podem ser integrados ao currículo escolar para enriquecer a educação dos alunos e fortalecer os valores fundamentais. A integração do esporte no ambiente educacional é, portanto, uma abordagem abrangente que contribui para a formação de indivíduos mais completos, saudáveis e preparados para enfrentar os desafios da vida. "O esporte, como um poderoso aliado da educação, tem o potencial de transformar vidas e construir uma sociedade mais diversa e inclusiva que todos têm a oportunidade de desenvolver seu potencial ao máximo", completou Camilla.