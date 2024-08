O Departamento de Competições da Federação Gaúcha de Futebol - FGF informa que, devido a instabilidade do Sistema GestãoWeb na última semana e das dificuldades de registro de atletas, a primeira rodada do Gauchão Feminino Ipiranga 2024 será adiada para o dia 18 de agosto, alterando assim as datas das partidas da primeira fase. Com isso a estreia do time portelense Gurias do Yucumã Flamengo será dia 18 em Cachoeirinha frente a equipe Vidal Pró.