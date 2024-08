AVISO DE PAUTA: evento discute desafios e perspectivas da produção de milho no Sul do Brasil

Especialistas abordarão a produção em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Paraná, além de apresentarem informações sobre a safra nos Estados Unidos (Foto: Aires Mariga/Epagri)

A Secretaria da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina (SAR) e o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa) promovem, na próxima segunda-feira, 12 de agosto, um evento para discutir os desafios e perspectivas da produção de milho no Sul do Brasil. Especialistas convidados abordarão a produção em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Paraná. A atividade começa às 10h30 e será transmitida pelo Canal de Capacitações da Epagri no Youtube . Qualquer interessado pode participar por meio do link .

O evento também contará com a participação da engenheira-agrônoma Marina Dalla Betta, que trará informações sobre a produção de milho nos Estados Unidos, a qual afeta o mercado internacional dacommodity. O analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Epagri/Cepa, Haroldo Tavares Elias, lembra que, nas últimas safras, a área plantada com milho tem diminuído no Sul do Brasil. Entre os motivos para essa redução estão problemas climáticos, a proliferação da cigarrinha-do-milho e os baixos preços pagos aos produtores, especialmente na comparação com a soja.

Convidados para explanações iniciais

Alencar Paulo Rugeri – assistente técnico em Culturas da Emater do Rio Grande do Sul;

Edmar Wardensk Gervásio – analista de Mercado do Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab) do Paraná;

Haroldo Tavares Elias – analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri (Epagri/Cepa);

Marina Dalla Betta – engenheira-agrônoma e cursa o mestrado na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos;

Arno Pandolfo – presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina (Fecoagro) e da Cooperativa Regional Itaipu (Cooperitaipu);

Enori Barbieri – presidente da Câmara Setorial do Milho do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa)

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber

Assessora de comunicação da Epagri (48) 3665-5407/99161-9596