Secretaria do Esporte e Lazer divulga terceira fase de resultados do Bolsa-Atleta RS

A Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) divulgou, nesta quinta-feira (8/8), no Diário Oficial do Estado, a terceira fase de resultados do Bolsa-Atleta RS. O programa, inédito no Estado, visa conceder auxílio financeiro a atletas e técnicos que representam o Rio Grande do Sul nas mais diferentes modalidades.

As listasde contemplados para as categorias Esporte Educacional e Esporte Olímpico e Paralímpico são definitivas, ao passo quea lista da categoria Esporte de Rendimento é provisória, considerando as informações enviadas pelas entidades representativas das modalidades esportivas do Estado.

O prazo para recursos relativos à lista da categoria Esporte de Rendimento é de dez dias úteis a contar da data de publicação da ata. Os recursos devem ser enviados para o e-mail:[email protected]. Após a divulgação da lista definitiva homologada pela Câmara Técnica, os contemplados de todas as categorias serão informados sobre os passos para receber os valores do programa.

Assinada pelo governador Eduardo Leite, a lei que institui o Bolsa Atleta RS prevê editais anuais para a seleção de beneficiários. As despesas decorrentes da concessão das bolsas serão custeadas com recursos do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte.