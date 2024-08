Melhorias nas provas teórica e prática para habilitação de motoristas são implementadas

O DetranRS concluiu, no mês de julho, a implementação de uma série de melhorias nos exames para habilitação de condutores. Um novo sistema de registro das provas práticas agiliza a transmissão dos dados, possibilitando baixar a Carteira Nacional de Habilitação digital em até 24h. O novo layout da prova teórica eletrônica melhora a navegação e facilita a leitura.

“O objetivo do DetranRS é qualificar o sistema em termos de segurança, confiabilidade, agilidade, mas também aumentar os índices de aprovação nas provas”, explica o chefe da Divisão de Exames, João Silveira. “O uso da tecnologia tem ajudado nessas questões e esperamos que melhore também a experiência do candidato, de modo a refletir no resultado”.

Exame prático

O novo aplicativo é instalado em smartphone de uso exclusivo. O exame começa com a identificação do candidato através de biometria (identificação facial). Em seguida, o examinador registra a etapa da baliza no aplicativo, que controla o tempo a partir do início da prova. Para a etapa do percurso, o examinador aciona a câmera no aplicativo, enquanto o GPS monitora o trajeto percorrido e o examinador registra as etapas da prova. Ao final do exame, o examinador comunica o resultado ao candidato e os dados são transmitidos.

“A grande vantagem para o candidato é a agilidade. Se aprovado, ele poderá baixar sua CNH digital em até 24h”, ressalta a coordenadora das provas práticas,Ladyjane Oliveira. “O sistema de filmagem é uma proteção para os examinadores em eventuais problemas durante o percurso. Ele também tem sido usado como ferramenta de autoavaliação dos profissionais”, acrescenta. As imagens são de uso interno do DetranRS para consultas em caso de recurso do candidato.

Exame teórico

As principais alterações no novo layout da prova teórica são os botões de navegação entre as questões, o destaque da alternativa escolhida, o relógio com tempo regressivo e a indicação de cores para sinalizar o término. Também foi acrescentada navegação direta para as questões na tela de revisão.

“As modificações foram feitas para melhorar a experiência e usabilidade na realização da prova teórica, que está com uma interface mais agradávelesteticamente, com uso de botões de navegação entre as questões e tipografias que facilitam a leitura”, conta a coordenadora das provas teóricas, Paula Licht.