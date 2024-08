Tratoraço em Tenente Portela reúne produtores da região

O Grupo SOS AGRO RS está realizando um "tratoraço" em Tenente Portela nesta quinta-feira, das 8h às 17h, em frente ao pórtico de saída para Vista Gaúcha. Em entrevista ao Sistema Província de Comunicação, os produtores João Gheller Neto e Gilmar Medeiros destacaram que a mobilização é espontânea e visa chamar a atenção do Governo Federal para as demandas do setor agropecuário do Rio Grande do Sul, que tem sofrido com as estiagens dos últimos anos e a catástrofe climática de maio deste ano.

Os produtores esperam que o governo prolongue as dívidas atuais, oferecendo pelo menos dois anos de carência para que, sem restrição de crédito, possam continuar produzindo e se estabilizar financeiramente. Há um grande temor entre os produtores gaúchos de que, mesmo com a liberação de recursos anunciada pelo governo, esses fundos não cheguem efetivamente aos produtores devido às restrições de crédito vigentes.

O movimento em Tenente Portela faz parte de uma mobilização estadual e espera reunir mais de 100 tratores na ação. O objetivo é dar voz às preocupações dos produtores rurais e pressionar por medidas que garantam a sustentabilidade e o futuro do setor agropecuário no estado do Rio Grande do Sul.

Segundo a organização, produtores de diversas cidades da região aderiram ao movimento, como, Derrubadas, Vista Gaúcha, Barra do Guarita, Miraguaí e Braga.