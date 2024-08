Feira Nacional do Amendoim começa neste dia 7 de agosto

O público vem de diversas regiões do Brasil para um dos mais importantes eventos da cadeia produtiva do amendoim, que acontece nestes dias 7, 8 e 9 de agosto, na Estação Cora Coralina, em Jaboticabal/SP. Uma ampla estrutura é montada para a difusão das mais recentes tecnologias sobre a cultura, com Dia de Campo, Palestras Técnicas e Espaço de Negócios.

A realização é da Associação Feira Nacional do Amendoim-Jaboticabal (AFNAJ), além da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias/Universidade Estadual Paulista (FCAV/Unesp), Sindicato Rural, Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Extensão (Funep), Laboratório de Plantas Daninhas (Lapda) e Grupo de Pesquisa em Irrigação e Meio Ambiente (Gpima).

Estudantes e pesquisadores de todo o País participam das discussões e seleção dos melhores trabalhos técnico-científicos, que contribuem para o desenvolvimento da cultura. O objetivo é agregar conhecimento para a evolução do manejo, uso de novos produtos e ferramentas, visando as melhores práticas no campo.

Cooperativas e produtores rurais integram o evento para discutir os movimentos de mercado, expectativas para as próximas safras e ações para a expansão das áreas de amendoim. No Espaço de Negócios, ocorre a exposição de insumos, serviços, maquinários e implementos, com as principais marcas que atuam no setor.

Produtores cooperados ganham a credencial da programação técnica

Para obter a Credencial Técnica gratuitamente, produtores cooperados das cooperativas de produção, Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina (Camda) e Cooperativa Agroindustrial (Coplana), e das cooperativas de crédito, Sicredi e Sicoob PRO, devem fazer as inscrições diretamente com essas entidades. As vagas são limitadas.

Concurso Amendoloucos

Uma atração que mobiliza o público do evento é o Amendoloucos, um concurso feito para quem é apaixonado por paçoca de amendoim. São duas categorias, masculina e feminina, e quem conseguir ingerir maior quantidade de paçocas em menor tempo leva a premiação. Os prêmios são: 1° Lugar - R$ 300,00, 2° Lugar - R$ 200,00 e 3° Lugar - R$ 100,00. As inscrições poderão ser feitas no local, durante a feira, até 30 minutos antes de cada competição. As disputas acontecem nos dias 7, 8 e 9, sempre às 19 horas. É permitida a participação somente de maiores de 18 anos.

Entrada gratuita

A entrada para o evento é gratuita. Somente quem participa da programação das Palestras Técnicas e Dia de Campo deve fazer inscrição para receber o certificado emitido pela FCAV/Unesp. Shows, Praça de Alimentação e Espaço de Negócios são abertos ao público.

Praça de Alimentação e Praça dos Quitutes

Na Praça de Alimentação, o amendoim será a estrela de pratos servidos no almoço e jantar, em diversos quiosques. Destaque também para quitutes doces e salgados, além de bebidas à base de amendoim.

Entre as opções da Praça dos Quitutes estão: cajuzinho, brigadeiro, crepe, churros, pé de moleque, pé de moça, trufas, pão de mel, sorvetes, chocolate com amendoim, praliné, cookies, brownie, fondue, torresmo de rolo, tábua de frios, entre outros lanches. Já o cardápio de bebidas inclui café, chocolate quente, licor, cachaça, chope, cervejas de amendoim e outros sabores.

Show todas as noites

Os shows reúnem famílias inteiras, público jovem e mais maduro, além de crianças que se divertem com o “Minduka”, o mascote da Feira, que adora fazer fotos para as redes sociais e marca presença com sua alegria.

A atração principal deste ano será a dupla Sá e Guarabyra, formada nos anos 70 e com um repertório que inclui canções conhecidas do público como "Sobradinho", "Roque Santeiro" e "Espanhola”. Sá e Guarabyra se apresentam na sexta-feira, dia 9, com entrada gratuita, na Estação Cora Coralina, em Jaboticabal/SP. Na quarta e quinta-feira, apresentações também esperadas pela região. Segue a programação:





Programação de shows:

7 de agosto (quarta-feira)

12h30 Ricardo Fenerich

19h Kris e Luan

21h Manos Texas

8 de agosto (quinta-feira)

12h30 João Boiadeiro

19h Mr. Magoo

21h Jake Cordell

9 de agosto (sexta-feira)

12h30 Carlos e Larissa

18h Impressão Digital

20h Ney Siqueira e Amigos

22h Sá e Guarabyra





Almoço todos os dias com show ao vivo.



Inscrições para a programação técnica

Para as Palestras e Dia de Campo com obtenção de certificado emitido pela FCAV/Unesp, as inscrições devem ser feitas pelo site: www.feiranacionaldoamendoim.com.br

Informações Imprensa:

Neomarc Comunicação

Francine Bortoleto (16) 3202-8173